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30 августа 2017, 10:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Трофеи ФК «Спартак» покажут болельщикам перед матчем КХЛ с минским «Динамо»

ТАСС, 30 августа. Трофеи московского футбольного клуба «Спартак», завоеванные за победу в чемпионате России и Суперкубке страны, будут выставлены для обозрения перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным «Спартаком» и минским «Динамо», который пройдет 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

<em>ТАСС 30 августа. </em>Трофеи московского футбольного клуба Спартак завоеванные за победу в чемпионате России и <span class=error>Суперкубке</span> страны будут выставлены для обозрения перед матчем Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) между столичным Спартаком и минским Динамо который пройдет 2 сентября. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> хоккейного клуба. Увеличить
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2 сентября «Спартак» проведет первый матч на своем льду в текущем сезоне КХЛ. Встреча пройдет на арене «ВТБ Ледовый дворец», начало — 17:00 мск.

Перед матчем болельщики получат возможность посмотреть и сфотографироваться с трофеями футбольного «Спартака».

В прошедшем сезоне «Спартак» выиграл чемпионат России по футболу впервые с 2001 года. 14 июля красно-белые впервые в истории стали обладателями Суперкубка России, обыграв московский «Локомотив».

«Спартак» потерпел три поражения в четырех стартовых матчах регулярного чемпионата в КХЛ. Московский клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 3 очка.

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