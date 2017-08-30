Трофеи ФК «Спартак» покажут болельщикам перед матчем КХЛ с минским «Динамо»

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2 сентября «Спартак» проведет первый матч на своем льду в текущем сезоне КХЛ. Встреча пройдет на арене «ВТБ Ледовый дворец», начало — 17:00 мск.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 2, 2.09.2017, 17:00 -:- Спартак Динамо Мн

Перед матчем болельщики получат возможность посмотреть и сфотографироваться с трофеями футбольного «Спартака».

В прошедшем сезоне «Спартак» выиграл чемпионат России по футболу впервые с 2001 года. 14 июля красно-белые впервые в истории стали обладателями Суперкубка России, обыграв московский «Локомотив».

«Спартак» потерпел три поражения в четырех стартовых матчах регулярного чемпионата в КХЛ. Московский клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 3 очка.