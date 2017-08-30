Трофеи ФК «Спартак» покажут болельщикам перед матчем КХЛ с минским «Динамо»
ТАСС, 30 августа. Трофеи московского футбольного клуба «Спартак», завоеванные за победу в чемпионате России и Суперкубке страны, будут выставлены для обозрения перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным «Спартаком» и минским «Динамо», который пройдет 2 сентября. Об этом сообщает
пресс-служба хоккейного клуба.
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2 сентября «Спартак» проведет первый матч на своем льду в текущем сезоне КХЛ. Встреча пройдет на арене «ВТБ Ледовый дворец», начало — 17:00 мск.
Перед матчем болельщики получат возможность посмотреть и сфотографироваться с трофеями футбольного «Спартака».
В прошедшем сезоне «Спартак» выиграл чемпионат России по футболу впервые с 2001 года. 14 июля
«Спартак» потерпел три поражения в четырех стартовых матчах регулярного чемпионата в КХЛ. Московский клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 3 очка.
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