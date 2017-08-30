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30 августа 2017, 9:50 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Гремио» Луан окончательно отказался от перехода в «Спартак»

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Нападающий футбольного клуба «Гремио» Луан ответил отказом на предложение перейти в московский «Спартак» и с большой вероятностью останется в бразильской команде до конца года, сообщает Gremista ZH.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Нападающий футбольного клуба <span class=error>Гремио</span> <span class=error>Луан</span> ответил отказом на предложение перейти в московский Спартак и с большой вероятностью останется в бразильской команде до конца года сообщает Gremista ZH. Увеличить
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По данным издания, «красно-белые» направили в Бразилию представителей, чтобы убедить форварда стать игроком «Спартака», Луан размышлял над предложением несколько дней. Gremista ZH утверждает, что перспектива выступать в чемпионате России не нравится 24-летнему футболисту, который желает продолжить карьеру в одной из ведущих европейских лиг.

Луан является воспитанником «Гремио», в сезоне 2017 года он забил 11 голов в 22 матчах за бразильскую команду.

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