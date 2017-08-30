Футболист «Гремио» Луан окончательно отказался от перехода в «Спартак»

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По данным издания, «красно-белые» направили в Бразилию представителей, чтобы убедить форварда стать игроком «Спартака», Луан размышлял над предложением несколько дней. Gremista ZH утверждает, что перспектива выступать в чемпионате России не нравится 24-летнему футболисту, который желает продолжить карьеру в одной из ведущих европейских лиг.

Луан является воспитанником «Гремио», в сезоне 2017 года он забил 11 голов в 22 матчах за бразильскую команду.