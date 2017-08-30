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30 августа 2017, 9:37 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из ФК «Зенит» из-за Абденнура

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Итальянские СМИ предположили, что главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини может покинуть пост в связи с неудавшимся трансфером из испанской «Валенсии» тунисского защитника Аймена Абденнура.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Итальянские СМИ предположили что главный тренер <nobr>санкт-петербургского</nobr> футбольного клуба Зенит <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> может покинуть пост в связи с неудавшимся трансфером из испанской Валенсии тунисского защитника <span class=error>Аймена</span> Абденнура. Увеличить
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Ранее в СМИ сообщалось, что Абденнур уже прошел медицинское обследование в Италии перед переходом в «Зенит» и договорился о контракте с российским клубом, однако во вторник футболиста у «Валенсии» арендовал французский «Марсель».

В материале Corriere dello Sport говорится, что «срыв перехода Абденнура разозлил тренера». «Уход близко?» — задается вопросом издание.

Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу. Под началом итальянского специалиста команда из Санкт-Петербурга в восьми матчах чемпионата России-2017/18 набрала 20 очков и возглавляет турнирную таблицу. Также «Зенит» пробился в групповой этап Лиги Европы.

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