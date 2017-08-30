Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из ФК «Зенит» из-за Абденнура

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Ранее в СМИ сообщалось, что Абденнур уже прошел медицинское обследование в Италии перед переходом в «Зенит» и договорился о контракте с российским клубом, однако во вторник футболиста у «Валенсии» арендовал французский «Марсель».

В материале Corriere dello Sport говорится, что «срыв перехода Абденнура разозлил тренера». «Уход близко?» — задается вопросом издание.