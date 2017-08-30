Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из ФК «Зенит» из-за Абденнура
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Итальянские СМИ предположили, что главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини может покинуть пост в связи с неудавшимся трансфером из испанской «Валенсии» тунисского защитника Аймена Абденнура.
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Ранее в СМИ сообщалось, что Абденнур уже прошел медицинское обследование в Италии перед переходом в «Зенит» и договорился о контракте с российским клубом, однако во вторник футболиста у «Валенсии» арендовал французский «Марсель».
В материале Corriere dello Sport говорится, что «срыв перехода Абденнура разозлил тренера». «Уход близко?» — задается вопросом издание.
Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу. Под началом итальянского специалиста команда из
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