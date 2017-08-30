«Рубин» хочет забрать Ивелина Попова у «Спартака»

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Трансферный период заканчивается. Все клубы Европы стараются как можно быстрее завершить переходы и залатать проблемные позиции. Как правило, именно в последние дни августа и совершаются многие сделки.

По информации «Известий», в ближайшие несколько дней в российском футболе может состояться громкий трансфер. 29-летний полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов имеет шансы перебраться в казанский «Рубин».

— Казанцы очень заинтересованы в том, чтобы болгарин пополнил состав их команды, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Дело в том, что до окончания трансферного периода многие нынешние игроки казанцев могут покинуть команду. Руководство клуба из столицы Татарстана рассчитывает, что Попов сможет заменить этих игроков.

Отметим, что слухи об уходе болгарина из «Спартака» активно ходят уже больше полугода. Однако до этого СМИ сватали Попова в турецкий «Трабзонспор».

Ивелин Попов перешел в «Спартак» в июне 2015 года из краснодарской «Кубани», подписав долгосрочный контракт с московским клубом.

Всего за красно-белых болгарский полузащитник провел 60 матчей в различных турнирах, забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач. В прошлом сезоне болгарин стал чемпионом России в составе столичного клуба.

За национальную команду Попов провел 67 игр, в которых забил 14 голов и сделал шесть голевых передач. Рыночная стоимость Ивелина Попова, по данным экспертов, на сегодняшний день составляет около €5 млн, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до середины 2019 года.