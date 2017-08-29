Футболист «Рубина» Лестьенн не перейдет в «Спартак»
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полузащитник казанского клуба Российской футбольной
премьер-лиги «Рубин» Максим Лестьенн не перейдет в московский «Спартак». Об этом ТАСС рассказал агент 25-летнего футболиста Михаэль Бэк.
Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило о том, что бельгийцем интересуется «Спартак».
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы в матче седьмого тура чемпионата России над махачкалинским «Анжи» (6:0) заявлял, что до закрытия трансферного окна казанский клуб может покинуть большая группа игроков, так как казанцам необходимо соответствовать требованиям финансового fair play.
«Переход Лестьенна в московский “Спартак” исключен. Шансов нет», — сказал Бэк. Агент не исключил, что бельгийский полузащитник в это трансферное окно не покинет «Рубин».
В сезоне-2016/17 Лестьенн принял участие в трех матчах чемпионата России и забил два гола.
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