Футболист «Рубина» Лестьенн не перейдет в «Спартак»

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило о том, что бельгийцем интересуется «Спартак».

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы в матче седьмого тура чемпионата России над махачкалинским «Анжи» (6:0) заявлял, что до закрытия трансферного окна казанский клуб может покинуть большая группа игроков, так как казанцам необходимо соответствовать требованиям финансового fair play.

«Переход Лестьенна в московский “Спартак” исключен. Шансов нет», — сказал Бэк. Агент не исключил, что бельгийский полузащитник в это трансферное окно не покинет «Рубин».

В сезоне-2016/17 Лестьенн принял участие в трех матчах чемпионата России и забил два гола.