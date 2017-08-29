«Сжечь, как Джордано Бруно». Почему Будогосскому пора в отставку

После ошибки арбитра Вилкова в матче ЦСКА и «Ахмата» в лиге разгорелся очередной судейский скандал. Президент «армейского» клуба Евгений Гинер заявил, что глава судейского департамента Андрей Будогосский «ничем не управляет». Разбираемся, какие проблемы нашего футбола разрулил руководитель за время своей работы?

В РФПЛ введут видеоповторы?

В европейских чемпионатах начали вводить систему VAR, которая использовалась на Кубке конфедераций. Например, итальянские арбитры благодаря видеоповтору назначили пенальти в ворота «Дженоа», и «Ювентус» заслуженно сравнял счёт. В Германии судьи тратят по 30 секунд, чтобы пересмотреть эпизод и принять верное решение.

Современный менеджер Андрей Будогосский считает, что видеоповторы убьют футбол. Тем временем в матче ЦСКА и «Ахмата» судья Вилков вместе с помощниками не увидел, как мяч ушёл за лицевую, и засчитал гол, забитый с нарушением и ставший победным.

Тем не менее Будогосский — не противник новаторских технологий в своей области. «Нам важно внедрить в первую очередь систему определения гола», — говорил он в апреле этого года. Прошло пять месяцев, стартовал новый сезон… Судя по всему, её внедрение всё ещё очень волнует руководителя.



Дошло до того, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий был готов купить для РФПЛ систему видеоповторов на свои деньги. Но даже от этого в лиге отказались.

Судьи станут более открытыми?

В прошлом сезоне активнее всех к арбитрам обращался тренер «Зенита» Мирча Луческу. В этом году прессинг продолжился со стороны других клубов. И это будет продолжаться до тех пор, пока после матча судьи не будут объяснять свои решения так же, как тренеры на пресс-конференциях, а футболисты — в микст-зонах.

Какой пример подаёт своим подчинённым Будогосский? Он нахамил Валерию Карпину, а затем побоялся прийти на его программу «Тотальный разбор». Он погрозил генеральному директору «Динамо» Евгению Муравьёву жалобой Мутко, а затем посоветовал тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко почитать правила футбола. Вероятно, комитет по этике рассмотрит высказывания Будогосского сразу после того, как наконец поймает Леонида Слуцкого где-то между городами Кингстон-апон-Халл и Дерби.

Наши арбитры будут и дальше работать в Европе?

Система, по которой судьи из разных городов получают назначения на матчи РФПЛ, до сих пор остаётся непонятной. Странно, что российских арбитров до сих пор дискриминируют по географическому признаку. Действительно ли ростовчанин Сергей Иванов может переживать только за «Ростов», а петербуржец Владислав Безбородов болеть за «Зенит»?



Лучший судья российского футбола сейчас — Сергей Карасёв — работал на Евро, Олимпиаде, в 1/8 финала Лиги чемпионов и в полуфинале ЛЕ. В нынешнем сезоне он отработал всего четыре матча РФПЛ из восьми: сначала два московских дерби, а потом игры «Урал» — «Уфа» и «Анжи» — «Рубин». С такой динамикой мы рискуем не увидеть «русского Ховарда Уэбба» и потенциально одного из лучших арбитров мира на домашнем мундиале.



Столько же отсудил Михаил Вилков, который в июле этого года не получил категорию «Про» по результатам сборов. Тот самый арбитр, который засчитал скандальный гол «Ахмата» в ворота ЦСКА. Интересно, что в разное время у Вилкова был конфликт и с «армейцами», и с грозненцами. В марте 2013 года из громкоговорителя «Ахмат-Арены» судью назвали «продажной» после нулевой ничьей «Терека» и «Рубина», а через год президент ЦСКА Евгений Гинер обрушился с критикой на арбитра из-за неназначенного в ворота «Краснодара» пенальти в полуфинале Кубка России.



У Романа Галимова и Владимира Москалёва — шесть матчей из восьми в текущем сезоне, у Сергея Лапочкина, Владимира Сельдякова и Алексея Сухого — по пять.



Итак, почему матч ЦСКА и «Ахмата» судил именно Вилков, но не мог судить Карасёв?

Что делать дальше?

Валерий Карпин предложил сжечь нынешнего руководителя судейства на костре, как Джордано Бруно. Президент ЦСКА Евгений Гинер был более гуманен — предложил Будогосскому уйти в отставку.



«Если Лунёв настоящий джентльмен, он должен был сам уйти с поля», — заявил глава судейского департамента РФС после очередной ошибки своего подчинённого, не удалившего вратаря «Зенита» за игру руками вне штрафной.



Так вот, Андрей Будогосский руководит судьями уже 10 месяцев. Если он настоящий джентльмен, то после всех скандалов должен сам покинуть свой пост.

Данила Игнатов