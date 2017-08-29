«Локомотив» не будет подписывать контракт с Дзюбой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который мог перейти в «Локомотив», в команде не будет.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на заседании совета директоров не присутствовал. Цель команды на сезон остаётся прежней — попадание в зону Лиги Европы.