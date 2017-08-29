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29 августа 2017, 16:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» не будет подписывать контракт с Дзюбой

Сегодня, 29 августа, состоялось заседание совета директоров «Локомотива», на котором обсуждались итоги трансферной кампании.

Сегодня 29 августа состоялось заседание совета директоров Локомотива на котором обсуждались итоги трансферной кампании. Увеличить
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Нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который мог перейти в «Локомотив», в команде не будет.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на заседании совета директоров не присутствовал. Цель команды на сезон остаётся прежней — попадание в зону Лиги Европы.

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