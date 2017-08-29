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29 августа 2017, 16:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Совет директоров «Локомотива» удовлетворен предварительными итогами трансферной кампании

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет директоров футбольного клуба «Локомотив» признал удовлетворительными предварительные итоги летней трансферной кампании. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Летнее трансферное окно закроется в России в ночь на 1 сентября. Этим летом состав «Локомотива» пополнили Никита Медведев, Соломон Кверквелия, Аршак Корян, Мацей Рыбус, в аренду взят Эдер, продлено арендное соглашение Ари и подписан полноценный контракт с Игорем Денисовым.

«На заседании обсуждали рабочие вопросы, подвели предварительные итоги летней трансферной кампании. Комментировать всё не буду, но в общем совет директоров удовлетворен проведенной трансферной кампанией. Итоги предварительные, все понимают, что окно закроется 1 сентября», — сказал Мещеряков.

«Второе — рассматривали программу подготовки молодых футболистов, были даны комментарии, было обсуждение», — добавил глава совета директоров.

Заседание совета директоров «Локомотива» состоялось во вторник в Москве.

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