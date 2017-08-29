«Не понимаю, почему такие результаты». Промес рассказал о «Спартаке» и сборной

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Этот Квинси Промес не страдает от ложной скромности. Да и почему должен? Только из-за того, что «Спартак» не очень хорошо стартовал в сезоне? — так начинает свой рассказ о полузащитнике издание NOS.

— Жесткое начало для «Спартака», — признает Промес. — Но моя личная статистика снова не врет.

Статистика футболиста действительно впечатляет, — продолжает издание. — Он забил 49 голов и сделал 26 передач в 99 официальных матчах. А в этом сезоне забил уже пять мячей и отдал три передачи в восьми играх. Это цифры лидера. В эти мрачные времена Промес мог бы стать одним из лидеров и в сборной Голландии. Но в нем по-прежнему сомневаются.

Может, мы недооцениваем российскую премьер-лигу? «Этот вопрос нужно задавать не мне, — говорит Промес. — Вы сами так постоянно говорите. Поэтому все смотрят на российский чемпионат по-другому. Но люди, которые знают о футболе в России, понимают, насколько сильна лига».

Удивительно, но чтобы прибыть в расположение сборной, Промес практически облетел вокруг света. В воскресенье он играл в Хабаровске. Перелет обратно в Москву занял восемь часов. Затем ему понадобилось еще три с половиной часа, чтобы добраться до Амстердама.

И все это ради нулевой ничьей против команды «СКА-Хабаровск». Не слишком хороший результат для действующего чемпиона России, который сейчас занимает лишь девятое место в турнирной таблице, — отмечает газета. «Вообще-то у нас немного изменений по сравнению с прошлым сезоном. Не понимаю, почему такие результаты. Очевидно, что сейчас “Спартак” переживает не лучшие времена. Но я в отличной форме, я готов играть», — сообщил Промес.

— В России меня постоянно спрашивают, как вообще возможно, что Голландия может не попасть на чемпионат мира. Многие не понимают, почему сборная так играет. Поэтому мы должны постараться и выйти на ЧМ. Необходимо сделать все, чтобы выиграть во Франции. Уверен, нас ждет успех. Я не оптимист, а реалист. Мы можем победить Францию, — уверен Промес.