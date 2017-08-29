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29 августа 2017, 14:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фурсенко: Новостей по футболисту «Зенита» Дзюбе, кроме его болезни, нет

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Новостей по форварду санкт-петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, помимо того, что он приболел, нет, заявил агентству «Р-Спорт» президент футбольного клуба Сергей Фурсенко.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr></em> Новостей по форварду <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита Артеме <span class=error>Дзюбе</span> помимо того что он приболел нет заявил агентству Р-Спорт президент футбольного клуба Сергей <span class=error>Фурсенко</span>. Увеличить
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Дзюба в текущем сезоне потерял место в основном составе команды. Ранее в СМИ появлялась информация, что форвард может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», «Краснодаре» или турецком «Фенербахче».

«По Дзюбе у меня никаких новостей, кроме того, что он приболел», — сказал Фурсенко по телефону.

Именно болезнью был объяснен факт отсутствия Дзюбы в заявке на матч восьмого тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0).

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