Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30832254/
29 августа 2017, 14:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» хочет арендовать Раноккию у «Интера»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия попал в сферу интересов «Зенита».

Как сообщает FCInter1908.it со ссылкой на Corriere dello Sport, питерцы хотят арендовать 29-летнего футболиста. Руководство нерадзурри может дать ответ уже сегодня, 29 августа.

На прошлой неделе главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что Раноккия уйдёт из «Интера». В составе миланской команды Андрей в общей сложности принял участие в 175 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В прошлом сезоне Раноккия играл на правах аренды за «Халл Сити» и не помог команде избежать вылета из Премьер-лиги. В его активе 16 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи в АПЛ.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Фурсенко: Новостей по футболисту «Зенита» Дзюбе, кроме его болезни, нет

Фурсенко: Новостей по футболисту «Зенита» Дзюбе, кроме его болезни, нет

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Новостей по форварду санкт-петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, помимо того, что он приболел, нет, заявил агентству «Р-Спорт» президент футбольного клуба Сергей Фурсенко.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп