«Зенит» хочет арендовать Раноккию у «Интера»

Как сообщает FCInter1908.it со ссылкой на Corriere dello Sport, питерцы хотят арендовать 29-летнего футболиста. Руководство нерадзурри может дать ответ уже сегодня, 29 августа.

На прошлой неделе главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что Раноккия уйдёт из «Интера». В составе миланской команды Андрей в общей сложности принял участие в 175 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.