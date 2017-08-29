Дзюба готов перейти в «Локомотив»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Футболист согласен перейти в «Локомотив».
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По данным источника, форвард уже обговорил условия личного контракта. Предполагается, что Дзюба уйдет в аренду до конца нынешнего сезона. Рыночная стоимость Дзюбы оценивается в девять миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Фенербахче». Дзюба в нынешнем сезоне не забивал в чемпионате России.
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