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29 августа 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Дзюба готов перейти в «Локомотив»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Футболист согласен перейти в «Локомотив».

Нападающий Зенита Артем <span class=error>Дзюба</span> намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Футболист согласен перейти в Локомотив. Увеличить
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По данным источника, форвард уже обговорил условия личного контракта. Предполагается, что Дзюба уйдет в аренду до конца нынешнего сезона. Рыночная стоимость Дзюбы оценивается в девять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Фенербахче». Дзюба в нынешнем сезоне не забивал в чемпионате России.

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