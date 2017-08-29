Дзюба готов перейти в «Локомотив»

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По данным источника, форвард уже обговорил условия личного контракта. Предполагается, что Дзюба уйдет в аренду до конца нынешнего сезона. Рыночная стоимость Дзюбы оценивается в девять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Фенербахче». Дзюба в нынешнем сезоне не забивал в чемпионате России.