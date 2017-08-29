Абденнур отказался от перехода в «Зенит» и может стать игроком «Марселя»
Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур отказался от варианта с переходом в «Зенит» и близок к тому, чтобы пополнить ряды «Марселя».
Как сообщает RMC, тунисский футболист со своим агентом сегодня прибудет во Францию, чтобы пройти медицинский осмотр и завершить сделку.
Абденнур ранее прошёл для петербургского клуба медобследование, однако при этом ожидал предложений от других команд.
Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 официальных матча.
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