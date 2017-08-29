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29 августа 2017, 11:52 | Футбол: Премьер-лига | Прессбол

Роман Трушечкин: Леонид Кучук, несомненно, владеет рецептами создания надежных команд

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин оценил белорусский вклад Леонида Кучука и Тимофея Калачева в высокий полет «Ростова».

Комментатор Матч ТВ Роман Трушечкин оценил белорусский вклад Леонида <span class=error>Кучука</span> и Тимофея <span class=error>Калачева</span> в высокий полет Ростова. Увеличить
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На пустом месте новая стройка обходится дешевле и спорится лучше, чем ремонт и перестройка. Леонид Кучук, несомненно, владеет рецептами создания надежных команд. «Ростов» пропустил всего три мяча, и он единственный, кто еще ни разу не получал в свои ворота голов с игры: два угловых и пенальти в Екатеринбурге. «Ростов» — лучший в лиге по проценту выигранных единоборств в своей штрафной и на подступах к ней (73 процента). Защищается команда по-прежнему впятером, но, несмотря на короткое время для сыгранности, умение уже виднее числа. Центр защиты «Ростова» составлен из новичков — Ингасона, Бобена и Вилюша. Интересно, что никого из них нет на первых ролях в зачете единоборств, перехватов и передач по индивидуальным качествам, зато вместе они сформировали надежный блок.

Но «Ростов» нельзя назвать сугубо оборонительной командой. В атаке она старается быть агрессивной, как Дядюн, и быстрой, как мысль Калачева: у лидера команды — новая позиция полусреднего нападающего, которая дает ему больше свободы и помещает белоруса в тройку лидеров чемпионата по количеству передач в штрафную (80) — больше только у Паредеса и Натхо. При этом Калачев — еще и лидер РФПЛ по числу передач в офсайд (4), что снова твердит нам о стремлении «Ростова» развивать свои атаки максимально быстро. И, несмотря на малое число голов (8), ростовчане делят с «Локомотивом» четвертое место в лиге по среднему количеству ударов в створ ворот (5).

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Болельщики «Ростова» волею волшебника Курбана Бердыева пережили два невероятных и полных приключений сезона. Но теперь настало время столкнуться с обратной стороной чуда. На месте столь полюбившейся всеми команды образовалась почти выжженная пустыня. Вслед за Бердыевым «Ростов» покидают руководящий, тренерский состав в числе не менее десяти человек и многие ведущие футболисты. И именно в такой ситуации на помощь спешит Леонид Кучук.
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