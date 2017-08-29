«Матч ТВ»: Футболист Ещенко может перейти из «Спартака» в «Локомотив»

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Отмечается, что переход 33-летнего игрока может осуществиться до закрытия трансферного окна (31 августа).

Согласно условиям контракта со «Спартаком», Ещенко может покинуть команду бесплатно.