«Матч ТВ»: Футболист Ещенко может перейти из «Спартака» в «Локомотив»
ТАСС, 29 августа. Футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Андрея Ещенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».
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Отмечается, что переход 33-летнего игрока может осуществиться до закрытия трансферного окна (31 августа).
Согласно условиям контракта со «Спартаком», Ещенко может покинуть команду бесплатно.
Ещенко выступал за железнодорожников в сезонах-2011/12 и 2012/13, провел за клуб 24 матча в чемпионате и забил один мяч. За
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