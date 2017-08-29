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29 августа 2017, 8:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Матч ТВ»: Футболист Ещенко может перейти из «Спартака» в «Локомотив»

ТАСС, 29 августа. Футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Андрея Ещенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

<em>ТАСС 29 августа. </em>Футбольный клуб Локомотив заинтересован в приобретении защитника Спартака Андрея <span class=error>Ещенко</span>. Об этом сообщает Матч ТВ. Увеличить
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Отмечается, что переход 33-летнего игрока может осуществиться до закрытия трансферного окна (31 августа).

Согласно условиям контракта со «Спартаком», Ещенко может покинуть команду бесплатно.

Ещенко выступал за железнодорожников в сезонах-2011/12 и 2012/13, провел за клуб 24 матча в чемпионате и забил один мяч. За красно-белых защитник выступает с июня 2016 года, до этого играл за московское «Динамо», «Кубань», «Анжи», нижегородскую «Волгу», украинские «Арсенал», «Днепр», «Динамо» (Киев). В составе сборной России провел 14 матчей.

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