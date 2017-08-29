«Зенит» недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини

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Вот как выглядел диалог с итальянцем на пресс-конференции в воскресенье.

— Довольны ли вы тем, как закончилась первая часть чемпионата? Какие планы на паузу?

— Очень доволен! Одержали много побед. Но мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до закрытия трансферного окна исправим эту ситуацию. А потом немного отдохнем и вернемся к кропотливой работе.

Очевидны два момента. Во-первых, Манчини говорит не о массовых закупках. Во-вторых, по всей видимости, в Петербурге ориентируются на самые высокие задачи — не только в чемпионате и Кубке страны, но и в Лиге Европы. Поэтому и стремятся к созданию команды, где будут продублированы все позиции. Кроме того, агрессивная трансферная политика сине-бело-голубых этим летом заставила забыть такой факт — «Зенит» потерял игроков больше, чем приобрел.

ВРАТАРИ

ВСЕ СТАБИЛЬНО

Есть безусловный первый номер Лунев, конкуренцию которому составляют Лодыгин и Кержаков. Приобретений в последние дни трансферного окна не ожидается.

ОБОРОНА

ПЛЮС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

Позиции крайних защитников продублированы: справа — Смольников/Терентьев/Анюков, слева — Кришито/Жирков. Усиления требует позиция центрального защитника, где есть Иванович, Нету и Маммана. В заявку на матчи стал попадать выздоровевший Новосельцев, но еще пару-тройку недель назад он мог сменить команду, и лишь некоторые проблемы со здоровьем помешали переходу в «Локо».

Поначалу позиции Ивановича выглядели довольно зыбкими, но уверенной игрой серб доказал, что способен стать лидером обороны. Из тройки центрдефов слабым звеном выглядит Нету. Иванович мощен, играет жестко и обладает хорошим пасом. Из очевидных минусов можно назвать возраст — 33 года, а десяток лет, проведенных в АПЛ, ресурс несколько выработали.

Маммана не столь мощен, но обладает отличным первым пасом и хорош при подключениях в атаку. Нету же просто менее классный защитник — жесткий, но уступающий Ивановичу в мощи, а Маммане — в качестве паса. Первоначально, как сообщили «СЭ» коллеги из Marca, планировался обмен центральными защитниками: в Петербург переезжает тунисец из «Валенсии» Абденнур, в обратном направлении отправляется Нету.

Однако турецкий «Фенербахче» предложил более выгодные условия. Как сообщает fanatik.tr, Нету улетает в Турцию — португалец получает контракт на 2 миллиона евро в год, «Зенит» за годичную аренду — 1 миллион евро. Абденнур же переедет в Питер, условия — год или два аренды.

СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ

БЕЗ ПЕРЕМЕН

Манчини ставит атакующий футбол, команда должна быть мобильной и быстро переходить из обороны в атаку. Очевидно, что сейчас в средней линии есть некоторый перебор исполнителей — техничных, быстрых и хорошо работающих с мячом, но при этом отбор не является их сильной стороной.

«Зениту» не хватает Тимощука или Игоря Денисова в его лучшие годы — человека, который готов встречать атаки соперника, отбирать мячи. Возможно, приход Ригони и перевод в центр вынужденно играющего на фланге Кузяева несколько исправит ситуацию. Но в целом появление еще одного игрока в средней линии маловероятно.

АТАКА

РЕБУС С ДЗЮБОЙ И СМОЛОВЫМ

Самое интересное. У Манчини есть два центрфорварда — Дзюба и Кокорин, и есть Полоз с Дриусси, тяготеющие к игре из глубины или на позиции крайнего форварда.

«СЭ» уже сообщал, что Артема Дзюбу не устраивает положение запасного — форвард хочет получать больше игровой практики. Очевидно, что Артем не является центральным нападающим того формата, который необходим Манчини, — небыстрый, мало прессинга. Очевидные плюсы Дзюбы (умение вести борьбу в штрафной и игра головой) при новой схеме мало востребованы. Дзюба не хочет проявлять себя только в «сториз», как это делает Молло, Артем более амбициозен.

Итак, вероятность того, что Дзюба уйдет, большая. Именно этим вызвана активность питерцев по поиску центрфорварда. У Дзюбы два варианта — «Краснодар» и «Локо». «Краснодар» готов взять игрока в аренду.

Нетрудно догадаться, что сам Артем более склонен к продолжению карьеры в родном городе, а значит — в «Локо». То, что железнодорожники уже завершили сделку по аренде португальца Эдера, еще ничего не значит.

Сегодня состоится совет директоров «Локо», на котором в числе прочих, возможно, и решится вопрос по Дзюбе. «Локо» имеет определенные проблемы с финансовым фэйр-плей, клуб не может совершать крупных возмездных трансферов. В том случае, если деньги на Дзюбу (как ранее на зарплату Эдера) будут выделены, велика вероятность, что задачу на сезон совет директоров скорректирует — на выход в Лигу чемпионов. Учитывая старт сезона, усиление атакующей линии, приход Кверквелии и Рыбуса, операцию по обеспечению продолжения сотрудничества с Миранчуками, непродажу Фернандеша, это будет амбициозно, но и вполне логично.

Эдер — кандидатура спортивного блока клуба во главе со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом, главный тренер Юрий Семин был бы рад видеть в команде Дзюбу, на что и намекал в прессе, укрепляя желание самого игрока. В том случае, если Артем переедет в «Локо», всю зарплату ему будут платить именно железнодорожники.

А что же «Зенит»? Известны некоторые нюансы переговоров с «Краснодаром» по Федору Смолову. Опция на выкуп в контракте лучшего бомбардира и игрока чемпионата двух последних лет — 30 миллионов евро. Как уже известно из эксклюзивного интервью «СЭ» вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова, главный тренер Массимо Каррера был заинтересован в переходе Смолова, но в последний момент передумал. Не доверять этим словам нет основания, но о «Спартаке» разговор особый — в ближайших номерах «СЭ» к нему вернемся.

Для «Зенита», по моей информации, «быки» выставили цену в 16 миллионов евро, сумма может вырасти до 20 за счет удачных выступлений форварда в еврокубках. Я уже упоминал о том, что «Зенит» не совершает покупок «хочу-style» — в Питере ориентируются на спортивную и экономическую составляющую, а по каждому игроку составляется бизнес-план, одну из ключевых ролей в котором играет фактор выгодной инвестиции. Проще говоря — за сколько в будущем можно продать футболиста. По спортивной составляющей вопросов практически нет, форвард классный, доказавший свою состоятельность. Есть нюанс по совместимости, в том числе и на уровне личных отношений, с заблиставшим Кокориным. С точки зрения экономики питерцы пока не готовы платить более 10 миллионов евро плюс бонусы за успех в еврокубках. Но до конца трансферного окна еще три дня…

ИТОГ

С большой долей вероятности «Зенит» усилит еще две позиции — центрального защитника (тунисец Абденнур) и центрфорварда (если уйдет Дзюба) — может быть выкуплен Смолов или взят в аренду другой нападающий.