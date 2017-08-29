«Зенит» недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини
После матча 8-го тура с «Ростовом» (0:0) главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована. «СЭ» рассказывает о том, что это значит.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вот как выглядел диалог с итальянцем на
— Довольны ли вы тем, как закончилась первая часть чемпионата? Какие планы на паузу?
— Очень доволен! Одержали много побед. Но мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до закрытия трансферного окна исправим эту ситуацию. А потом немного отдохнем и вернемся к кропотливой работе.
Очевидны два момента.
ВРАТАРИ
ВСЕ СТАБИЛЬНО
Есть безусловный первый номер Лунев, конкуренцию которому составляют Лодыгин и Кержаков. Приобретений в последние дни трансферного окна не ожидается.
ОБОРОНА
ПЛЮС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК
Позиции крайних защитников продублированы: справа — Смольников/Терентьев/Анюков, слева — Кришито/Жирков. Усиления требует позиция центрального защитника, где есть Иванович, Нету и Маммана. В заявку на матчи стал попадать выздоровевший Новосельцев, но еще
Поначалу позиции Ивановича выглядели довольно зыбкими, но уверенной игрой серб доказал, что способен стать лидером обороны. Из тройки центрдефов слабым звеном выглядит Нету. Иванович мощен, играет жестко и обладает хорошим пасом. Из очевидных минусов можно назвать возраст — 33 года, а десяток лет, проведенных в АПЛ, ресурс несколько выработали.
Маммана не столь мощен, но обладает отличным первым пасом и хорош при подключениях в атаку. Нету же просто менее классный защитник — жесткий, но уступающий Ивановичу в мощи, а Маммане — в качестве паса. Первоначально, как сообщили «СЭ» коллеги из Marca, планировался обмен центральными защитниками: в Петербург переезжает тунисец из «Валенсии» Абденнур, в обратном направлении отправляется Нету.
Однако турецкий «Фенербахче» предложил более выгодные условия. Как сообщает fanatik.tr, Нету улетает в Турцию — португалец получает контракт на 2 миллиона евро в год, «Зенит» за годичную аренду — 1 миллион евро. Абденнур же переедет в Питер, условия — год или два аренды.
СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ
БЕЗ ПЕРЕМЕН
Манчини ставит атакующий футбол, команда должна быть мобильной и быстро переходить из обороны в атаку. Очевидно, что сейчас в средней линии есть некоторый перебор исполнителей — техничных, быстрых и хорошо работающих с мячом, но при этом отбор не является их сильной стороной.
«Зениту» не хватает Тимощука или Игоря Денисова в его лучшие годы — человека, который готов встречать атаки соперника, отбирать мячи. Возможно, приход Ригони и перевод в центр вынужденно играющего на фланге Кузяева несколько исправит ситуацию. Но в целом появление еще одного игрока в средней линии маловероятно.
АТАКА
РЕБУС С ДЗЮБОЙ И СМОЛОВЫМ
Самое интересное. У Манчини есть два центрфорварда — Дзюба и Кокорин, и есть Полоз с Дриусси, тяготеющие к игре из глубины или на позиции крайнего форварда.
«СЭ» уже сообщал, что Артема Дзюбу не устраивает положение запасного — форвард хочет получать больше игровой практики. Очевидно, что Артем не является центральным нападающим того формата, который необходим Манчини, — небыстрый, мало прессинга. Очевидные плюсы Дзюбы (умение вести борьбу в штрафной и игра головой) при новой схеме мало востребованы. Дзюба не хочет проявлять себя только в «сториз», как это делает Молло, Артем более амбициозен.
Итак, вероятность того, что Дзюба уйдет, большая. Именно этим вызвана активность питерцев по поиску центрфорварда. У Дзюбы два варианта — «Краснодар» и «Локо». «Краснодар» готов взять игрока в аренду.
Нетрудно догадаться, что сам Артем более склонен к продолжению карьеры в родном городе, а значит — в «Локо». То, что железнодорожники уже завершили сделку по аренде португальца Эдера, еще ничего не значит.
Сегодня состоится совет директоров «Локо», на котором в числе прочих, возможно, и решится вопрос по Дзюбе. «Локо» имеет определенные проблемы с финансовым
Эдер — кандидатура спортивного блока клуба во главе со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом, главный тренер Юрий Семин был бы рад видеть в команде Дзюбу, на что и намекал в прессе, укрепляя желание самого игрока. В том случае, если Артем переедет в «Локо», всю зарплату ему будут платить именно железнодорожники.
А что же «Зенит»? Известны некоторые нюансы переговоров с «Краснодаром» по Федору Смолову. Опция на выкуп в контракте лучшего бомбардира и игрока чемпионата двух последних лет — 30 миллионов евро. Как уже известно из эксклюзивного интервью «СЭ»
Для «Зенита», по моей информации, «быки» выставили цену в 16 миллионов евро, сумма может вырасти до 20 за счет удачных выступлений форварда в еврокубках. Я уже упоминал о том, что «Зенит» не совершает покупок «хочу-style» — в Питере ориентируются на спортивную и экономическую составляющую, а по каждому игроку составляется
ИТОГ
С большой долей вероятности «Зенит» усилит еще две позиции — центрального защитника (тунисец Абденнур) и центрфорварда (если уйдет Дзюба) — может быть выкуплен Смолов или взят в аренду другой нападающий.
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