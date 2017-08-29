Красная карточка от Гинера. К чему может привести конфликт судейского корпуса и ЦСКА?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Армейцы в итоге проиграли домашнюю встречу. Их главный тренер Виктор Гончаренко на пресс-конференции гневно высказался в адрес самой бригады Михаила Вилкова и в отношении всего судейского корпуса, заявив, что арбитры «вытирают об нас ноги». Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский отреагировал на слова тренера, пригрозив обратиться в комитет по этике. Уже вскоре президент ЦСКА Евгений Гинер выступил с громким заявлением, фактически предложив Будогосскому оставить свой пост. Руководитель ДСИ оперативно ответил и ему. Очень жестко.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Придя на работу в РФС прошлой осенью, Будогосский не позволял себе подобных выпадов в адрес руководителей ведущих клубов. Во всяком случае, с Гинером он поддерживал нормальные отношения и по возможности в положительном смысле выделял те или иные действия президента ЦСКА.

Вот так, к примеру, в интервью «СЭ» Будогосский отозвался о Гинере в марте этого года после заседания исполкома РФС:

— Конечно, возникла дискуссия по поводу судейства. Достаточно существенным было выступление Евгения Гинера, который говорил о необходимости единого стиля работы рефери. Понимаете, единое судейство все равно построено на единых правилах футбола. Но манера арбитража одной встречи, конечно, будет отличаться от другой. Потому что каждый судья — личность, плюс к тому матчи не похожи друг на друга. Дерби требует жесткого судейства, наверное, в какой-то степени даже авторитарного. В других играх нет такого количества единоборств, не так много ТТД, нарушений, и манера рефери станет отличаться. В любом случае выступление Гинера получилось достаточно интересным с точки зрения постановки тех проблем, о которых он говорил. И я, и мой коллега Бутенко более чем удовлетворены итогами исполкома.

А вот еще одна цитата главы ДСИ (из интервью ТАСС) — тоже об исполкоме и тоже о Гинере:

— Президент ЦСКА говорил: «Назначайте молодых судей на наши игры, если они будут ошибаться, мы по крайней мере будем знать, что они ошибаются». Почему нет? Да, мы будем давать дорогу тем ребятам, которые сейчас показывают хороший уровень подготовки и судейства и способны обеспечить нам качественную работу.

…Очевидно, что должность руководителя ДСИ требует умения ладить с различными представителями футбольного сообщества. Руководя арбитрами, всем не угодишь — любой матч пополнит ряды недовольных. Так было и так будет.

Будогосский выстраивал отношения с клубами и выдерживал определенную линию. Выделял президента РФС Виталия Мутко, мог упомянуть какого-то из боссов клубов (как в случае с Гинером), но никогда не выступал так жестко.

КАК СУДЯТ ЦСКА

В целом в этом чемпионате судейство игр с участием красно-синих было небезгрешным, но больших претензий вызывать не должно. За восемь туров одна ошибка в пользу ЦСКА, две — в пользу соперников армейцев.

После встречи ЦСКА — «СКА-Хабаровск» на судейскую скамейку запасных (работать в ФНЛ) отправился Кирилл Левников. Сначала он ошибочно наказал гостей 11-метровым ударом после падения Дзагоева, а потом вновь ошибочно не удалил игрока хабаровской команды Баляйкина.

В воскресенье промах бригады Вилкова привел к голу «Ахмата», ставшему для грозненцев победным. Всю вину возложат на второго ассистента Александра Кудрявцева. Не пытаясь оправдать судью, скажу, что Кудрявцев вряд ли мог со своей позиции разглядеть за двумя штангами выкатился мяч за пределы поля или нет. Тем более речь идет о нескольких сантиметрах. К тому же наших арбитров всегда учили: не уверен — не свисти или не поднимай флаг.

КТО И ЗАЧЕМ НАЗНАЧИЛ ВИЛКОВА?

В очередной раз в этом году приходится ставить под сомнение логичность назначений судей на игры чемпионата страны. Все помнят скандальный полуфинал Кубка России в апреле 2014-го ЦСКА — «Краснодар» (0:1), в котором не был назначен очевидный пенальти в ворота «быков». Работал на том матче как раз Вилков. Гинер после встречи довольно резко раскритиковал судейство, а самому арбитру предложил пари: он ставит на кон чуть ли не часть своего бизнеса, а Вилков должен был пообещать завершить судейскую карьеру, если в УЕФА подтвердят, что он принимал ошибочные решения. Михаил от спора отказался.

Постепенно тот конфликт забылся, отношения наладились. Но не секрет, что у Вилкова была неприятная ситуация и с клубом из Грозного. В марте 2013-го в матче «Терек» — «Рубин» (0:0) на стадионе раздалась фраза в громкоговоритель: «Судья продажная». После того резонансного случая арбитра четыре с лишним года не отправляли главным на игры с участием «Терека"/"Ахмата».

Теперь, внимание, вопрос: так ЗАЧЕМ назначать нижегородца на встречу ЦСКА — «Ахмат», когда есть другие арбитры?

Вопрос адресую Максиму Лаюшкину, одному из заместителей Будогосского. По моим данным, именно он составляет списки назначений, которые затем визируют и подписывают.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Оба участника «баттла» люди с непростым характером. И с памятью у обоих все хорошо. Вчерашнюю перепалку они не забудут.

Варианты развития ситуации могут быть разными.

Возможно, Будогосский покинет ДСИ, а его место займет Александр Егоров. Уже этой осенью. Получится, что в департаменте за год появится четвертый руководитель — еще недавно там работал Валентин Иванов и недолгое время главенствовал Алексей Николаев.

Может быть, дело дойдет-таки до комитета по этике. Тот в очередной раз призовет представителя ЦСКА (ранее рассматривалось «дело Слуцкого») к порядку и попросит Гончаренко (и Гинера?) извиниться.

И нельзя исключать, что все останется как было. Ничего в нашем судействе не изменится. Конфликтная ситуация будет тлеть и когда-нибудь вновь полыхнет. Или же полыхнет, когда случится судейский конфликт в матче с участием другого ведущего клуба — «Спартака» или «Зенита».

ВИДЕОПОВТОРЫ

И тут я призову наши футбольные власти сделать выводы из этого конфликта. Самое правильное, на мой взгляд, обратить внимание на Германский футбольный союз и начать готовить эксперимент с видеоассистентами. Будь у Вилкова возможность посмотреть видеоповтор, наверняка он взятие ворот отменил бы.

Это только кажется, что любой из судей завтра в состоянии сесть за монитор в тихой комнате и моментально разобрать спорный момент, дав соответствующую команду коллеге, работающему на поле. Пример Италии и Кубка конфедераций убеждает в обратном: без опыта, без практики, без тщательной подготовки все эти ВАР — только курам на смех. В серии А один эпизод изучали почти шесть минут, часть ситуаций, связанных с назначением или неназначением 11-метровых не разбирали. В соцсетях болельщики живо обсуждают решения арбитров, не понимая, почему принимаются те или иные решения и что вообще происходит.

В Германии тоже не все идеально. Но там по крайней мере довели до минимума скорость принятия решений, начав с полутора минут и дойдя до 30 секунд. Теперь осталось наладить систему коммуникации между телецентром в Кельне, где работают видеоарбитры, и судьями на стадионах — там пропадает связь. И довести до ума компьютерное обеспечение, так как поначалу техника давала сбой и не всегда соглашалась рисовать офсайдные линии.

Мне кажется, ВАР и видеоповторы все равно появятся в футболе уже не в виде эксперимента. Кто или что нам мешает начать работу уже сейчас — присмотреться к тому, что делают немцы, итальянцы, голландцы, португальцы, американцы, поляки, взять у них самое лучшее и стартовать?