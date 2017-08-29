У «Краснодара» новый лучший бомбардир

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● В матчах тура чемпионата России было забито всего девять голов. По средней результативности (1,13 мяча за игру) это худший показатель в текущем сезоне. Лишь семь раз в высшем российском дивизионе за тур забивалось меньше. Минимальный результат (0,63 гола за игру) был зафиксирован в 1993 году.

● «Зенит» впервые в чемпионате-2017/18 не смог победить на своем поле (+3=1−0, мячи 5−1). Лучший бомбардир турнира Александр Кокорин прервал семиматчевую результативную серию в премьер-лиге (6 голов, 3 передачи).

● «Ростов», добившись ничьей на стадионе «Санкт-Петербург», вышел в лидеры по очкам, набранным на выезде (+3=2−0, мячи 7−2).

● Питерцы и ростовчане остались самыми непропускающими командами премьер-лиги (по три пропущенных гола). Для сравнения делящие третье место по надежности «Краснодар» и «СКА-Хабаровск» капитулировали по семь раз.

● На ноль в восьмом туре сумели отстоять девять голкиперов. Для Александра Довбни, Сергея Песьякова, Сергея Рыжикова и Андрея Синицына «сухари» стали вторыми кряду, а для Андрея Лунева — третьим.

● Довбня и во второй раз в карьере не пропустил от «Спартака». В прошлом сезоне дальневосточники победили красно-белых в Кубке России (1:0), а в восьмом туре сыграли 0:0.

● Подопечные Массимо Карреры в восьми стартовых турах набрали всего девять очков. Хуже из действующих чемпионов следующий чемпионат начинал только «Локомотив"-2003 (семь очков).

● «Спартак» установил новый рекорд чемпионата по ударам по воротам (31) и повторил лучший результат по попаданиям в створ (13). Форвард красно-белых Квинси Промес нанес девять ударов, из которых пять отразил Довбня.

● «Урал» потерпел первое поражение в чемпионате. Таким образом, в премьер-лиге остался один не знающий неудач клуб — «Зенит». Шестиматчевые беспроигрышные серии имеют «Рубин» (+4=2−0, мячи 13−4) и «Ростов» (+4=2−0, мячи 7−1).

● Алексей Миранчук в 11-й раз забил за «Локомотив» в чемпионатах страны. Во всех этих встречах железнодорожники набрали очки (+8=3−0).

● «Ахмат» в первый раз в истории обыграл ЦСКА в гостях (+1=1−9, мячи 5−22). Заур Садаев прервал безголевую серию грозненцев на отметке 433 минуты.

ЦСКА потерпел третье домашнее поражение в чемпионате. Для сравнения: в сезонах-2015/16 и 2016/17 армейцы уступали на своем поле всего по разу. Антирекорд был установлен в чемпионате-1997, когда красно-синие проиграли на своем поле шесть раз.

● Команда Виктора Гончаренко не забивает в двух матчах подряд (до поражения от «Ахмата» была ничья с «Уралом» — 0:0). В последний раз с армейцами подобное случалось в ноябре 2014 года, когда они потерпели минимальные поражения от «Зенита» и «Динамо».

● «Краснодар» продлил беспроигрышную серию на своем поле в РФПЛ до 14 матчей (+6=8−0, мячи 21−10). В Краснодаре «быки» не знают неудач уже в 16 встречах (+8=8−0, мячи 24−11).

● Федор Смолов забил первые голы в новом сезоне и вышел на первое место в списке бомбардиров «Краснодара» в премьер-лиге. На счету 27-летнего форварда 40 мячей в 53 играх, Вандерсон в 117 матчах отличился 38 раз.

● Смолов оформил шестой дубль сезона. До него по два гола забивали Жонатас (дважды), Рикардо Лаборде, Себастьян Дриусси и Тимофей Калачев.

● «Анжи» прервал сразу две неудачные серии. После пяти поражений махачкалинцы наконец набрали очки и впервые обыграли «Уфу» в рамках премьер-лиги (+1=1−3, мячи 3−6).

«Амкар» одержал вторую победу в официальных матчах в 2017 году (+2=● 7−12, мячи 10−25). В марте пермяки на своем поле одолели «Зенит» (1:0).

● Александр Рязанцев впервые с ноября 2014 года отличился в чемпионате России. После гола за «Зенит» в ворота «Терека» «молчание» хавбека продолжалось 42 матча.

● «Рубин» остался единственной командой, забившей во всех матчах чемпионата. Результативная серия «Зенита» прервалась на отметке 10 игр.

● Гекдениз Карадениз продлил результативную серию до трех матчей. Турецкий хавбек «Рубина» за это время отметился голом и пятью голевыми передачами.