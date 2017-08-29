У «Краснодара» новый лучший бомбардир
Подводим статистические итоги 8-го тура.
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● В матчах тура чемпионата России было забито всего девять голов. По средней результативности (1,13 мяча за игру) это худший показатель в текущем сезоне. Лишь семь раз в высшем российском дивизионе за тур забивалось меньше. Минимальный результат (0,63 гола за игру) был зафиксирован в 1993 году.
● «Зенит» впервые в чемпионате-2017/18 не смог победить на своем поле (+3=1−0, мячи 5−1). Лучший бомбардир турнира Александр Кокорин прервал семиматчевую результативную серию в
● «Ростов», добившись ничьей на стадионе «Санкт-Петербург», вышел в лидеры по очкам, набранным на выезде (+3=2−0, мячи 7−2).
● Питерцы и ростовчане остались самыми непропускающими командами
● На ноль в восьмом туре сумели отстоять девять голкиперов. Для Александра Довбни, Сергея Песьякова, Сергея Рыжикова и Андрея Синицына «сухари» стали вторыми кряду, а для Андрея Лунева — третьим.
● Довбня и во второй раз в карьере не пропустил от «Спартака». В прошлом сезоне дальневосточники победили
● Подопечные Массимо Карреры в восьми стартовых турах набрали всего девять очков. Хуже из действующих чемпионов следующий чемпионат начинал только «Локомотив"-2003 (семь очков).
● «Спартак» установил новый рекорд чемпионата по ударам по воротам (31) и повторил лучший результат по попаданиям в створ (13). Форвард
● «Урал» потерпел первое поражение в чемпионате. Таким образом, в
● Алексей Миранчук в 11-й раз забил за «Локомотив» в чемпионатах страны. Во всех этих встречах железнодорожники набрали очки (+8=3−0).
● «Ахмат» в первый раз в истории обыграл ЦСКА в гостях (+1=1−9, мячи 5−22). Заур Садаев прервал безголевую серию грозненцев на отметке 433 минуты.
ЦСКА потерпел третье домашнее поражение в чемпионате. Для сравнения: в сезонах-2015/16 и 2016/17 армейцы уступали на своем поле всего по разу. Антирекорд был установлен в чемпионате-1997, когда
● Команда Виктора Гончаренко не забивает в двух матчах подряд (до поражения от «Ахмата» была ничья с «Уралом» — 0:0). В последний раз с армейцами подобное случалось в ноябре 2014 года, когда они потерпели минимальные поражения от «Зенита» и «Динамо».
● «Краснодар» продлил беспроигрышную серию на своем поле в РФПЛ до 14 матчей (+6=8−0, мячи 21−10). В Краснодаре «быки» не знают неудач уже в 16 встречах (+8=8−0, мячи 24−11).
● Федор Смолов забил первые голы в новом сезоне и вышел на первое место в списке бомбардиров «Краснодара» в
● Смолов оформил шестой дубль сезона. До него по два гола забивали Жонатас (дважды), Рикардо Лаборде, Себастьян Дриусси и Тимофей Калачев.
● «Анжи» прервал сразу две неудачные серии. После пяти поражений махачкалинцы наконец набрали очки и впервые обыграли «Уфу» в рамках
«Амкар» одержал вторую победу в официальных матчах в 2017 году (+2=● 7−12, мячи 10−25). В марте пермяки на своем поле одолели «Зенит» (1:0).
● Александр Рязанцев впервые с ноября 2014 года отличился в чемпионате России. После гола за «Зенит» в ворота «Терека» «молчание» хавбека продолжалось 42 матча.
● «Рубин» остался единственной командой, забившей во всех матчах чемпионата. Результативная серия «Зенита» прервалась на отметке 10 игр.
● Гекдениз Карадениз продлил результативную серию до трех матчей. Турецкий хавбек «Рубина» за это время отметился голом и пятью голевыми передачами.
● Первые матчи в
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