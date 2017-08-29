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29 августа 2017, 0:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фанат «Краснодара»: Если не накажут виновных, видимо, будем ходить на дубль

Представитель фанатского движения «Южная гвардия» Павел Корчагин в эфире телеканала «Царьград» рассказал о конфликте с клубным руководством.

Представитель <span class=error>фанатского</span> движения Южная гвардия Павел <span class=error>Корчагин</span> в эфире телеканала <span class=error>Царьград</span> рассказал о конфликте с клубным руководством. Увеличить
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Фанаты недовольны тем, как стюарды и сотрудники ЧОПа с ними обошлись во время матча 6-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1).

«На матче с «Амкаром» произошла неприятная ситуация. Рядовые болельщики каким-то образом оказались на фанатском секторе, и им помешал большой флаг. Из-за этого начался конфликт. Мы с товарищами подошли к месту конфликта, и туда же подбежали сотрудники ЧОПа. Если мы хотели этот конфликт погасить, то сотрудники ЧОПа откровенно его разжигали. Нашим ребятам почти удалось погасить конфликт без применения физической силы. После ко мне подбежал один из сотрудников клуба, руководящий стюардами и ЧОПом, и с оскорблениями приказал подчинённым схватить меня и ещё четверых наших ребят и увести.

Я хотел бы уточнить, что это заявление сделали не только представители нашей фанатской организации, а все активные фанаты футбольного клуба «Краснодар». Заявление гендиректора о том, что клубу не нужны фанаты, нас немного удивило, поскольку раньше мы общались несколько в другом тоне, нам были рады. Видимо, нас просто считают инициаторами конфликта и виноватыми в нём.

Чем это может завершиться? Если руководители поймут вину своих сотрудников и попробуют наказать виновных, тогда мы с удовольствием вернёмся болеть за любимую команду. Если они до последнего будут утверждать, что те невиновны, а мы выступаем агрессорами, то, видимо, мы покинем фан-сектор и будем болеть за дубль «Краснодара», — сказал Корчагин.

13.08.2017 20:00 Зрители 17367 основной раунд: 6-й тур Арена Краснодар
Краснодар 1:1 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Гаджи Гаджиев
Голы
25′ Виктор Классон (М. Перейра) 16
17 Михаил Гащенков 76′
Составы
Матвей Сафонов 39
Ренат Янбаев 55
Михайло Ристич 27
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Маурисио Перейра 33
Виктор Классон 16
61′ Шарль Каборе 77
Роман Шишкин 30
45′ Иван Игнатьев 85
Павел Мамаев 17
78′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Вандерсон Масиэл 7
1 Артур Нигматуллин 90+2′
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков
19 Брайн Оладапо Идову
6 Секу Конде
9 Дарко Бодул
20 Павел Комолов 45′
17 Михаил Гащенков
91 Александр Рязанцев 45′
27 Михаил Костюков 83′
16 Сергей Баланович 74′
5 Януш Гол
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 10
9 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 3
1 Угловые 2
7 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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