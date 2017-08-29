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29 августа 2017, 0:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» приостановил переговоры со «Спорт Ресифи» по Эвертону Фелипе

Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе с большой долей вероятности не перейдёт в «Спартак».

Бразильский клуб так и не получил второго официального предложения от красно-белых, из-за чего переговоры прервались, утверждает FolhaPe. Тем не менее вероятность трансфера ещё существует.

20-летний бразилец является универсальным игроком и способен сыграть на флангах полузащиты или как оттянутый нападающий. В текущем сезоне чемпионата Бразилии он провёл 17 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

Спартак М
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