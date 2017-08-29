«Спартак» приостановил переговоры со «Спорт Ресифи» по Эвертону Фелипе
Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе с большой долей вероятности не перейдёт в «Спартак».
Бразильский клуб так и не получил второго официального предложения от
20-летний бразилец является универсальным игроком и способен сыграть на флангах полузащиты или как оттянутый нападающий. В текущем сезоне чемпионата Бразилии он провёл 17 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
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