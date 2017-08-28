Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов?
«СЭ» стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна.
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ДЗЮБА: В «ЛОКО» ЕГО ХОЧЕТ ВИДЕТЬ СЕМИН
По информации «СЭ», во вторник состоится плановый совет директоров «Локомотива», на котором, в числе прочих, будут обсуждаться итоги летней трансферной кампании.
Железнодорожники имеют определенные проблемы с финансовым
«Зенит» готов рассмотреть этот переход на условиях годичной аренды и при выплате всей зарплаты игроку со стороны «Локо». С большой долей вероятности, в том случае, если совет директоров железнодорожников выделит деньги на обеспечение контракта Дзюбы, то с учетом результата на старте сезона и итогов летней трансферной кампании, задача на сезон может быть пересмотрена — на выход в Лигу чемпионов.
При этом у Дзюбы остается и другой вариант продолжения карьеры — переход в «Краснодар», и тоже на правах аренды.
СМОЛОВ: «КРАСНОДАР» ХОЧЕТ 16 МИЛЛИОНОВ,
«ЗЕНИТ» ГОТОВ ПЛАТИТЬ 10
«Зенит» продолжает поиск форварда на случай ухода Дзюбы. Вариант с переходом краснодарца Федора Смолова остается приоритетным, но трансфер возможен лишь в случае снижения цены.
«Быки», как стало известно, готовы расстаться с футболом за 16 миллионов евро, «Зенит» не готов платить более 10 плюс бонусы за успешное выступление в еврокубках. В случае ухода Дзюбы и срыва трансфера Смолова питерцы прорабатывают вариант аренды другого форварда.
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