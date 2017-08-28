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28 августа 2017, 23:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов?

«СЭ» стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна.

Детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна. Увеличить
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ДЗЮБА: В «ЛОКО» ЕГО ХОЧЕТ ВИДЕТЬ СЕМИН

По информации «СЭ», во вторник состоится плановый совет директоров «Локомотива», на котором, в числе прочих, будут обсуждаться итоги летней трансферной кампании.

Железнодорожники имеют определенные проблемы с финансовым фэйр-плей и крупных возмездных трансферов проводить не могут. В случае с Дзюбой, как и ранее с португальцем Эдером, речь может пойти об аренде. При этом, если португалец — кандидатура спортивного департамента клуба, то Дзюбу был бы рад видеть в команде главный тренер Юрий Семин.

«Зенит» готов рассмотреть этот переход на условиях годичной аренды и при выплате всей зарплаты игроку со стороны «Локо». С большой долей вероятности, в том случае, если совет директоров железнодорожников выделит деньги на обеспечение контракта Дзюбы, то с учетом результата на старте сезона и итогов летней трансферной кампании, задача на сезон может быть пересмотрена — на выход в Лигу чемпионов.

При этом у Дзюбы остается и другой вариант продолжения карьеры — переход в «Краснодар», и тоже на правах аренды.

СМОЛОВ: «КРАСНОДАР» ХОЧЕТ 16 МИЛЛИОНОВ,
«ЗЕНИТ» ГОТОВ ПЛАТИТЬ 10

«Зенит» продолжает поиск форварда на случай ухода Дзюбы. Вариант с переходом краснодарца Федора Смолова остается приоритетным, но трансфер возможен лишь в случае снижения цены.

«Быки», как стало известно, готовы расстаться с футболом за 16 миллионов евро, «Зенит» не готов платить более 10 плюс бонусы за успешное выступление в еврокубках. В случае ухода Дзюбы и срыва трансфера Смолова питерцы прорабатывают вариант аренды другого форварда.

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