Президент «Гремио»: Сейчас мы не ведём переговоров о трансфере Луана

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Этим летом 24-летнего футболиста хотел приобрести московский «Спартак», но договориться о трансфере стороны так и не сумели.