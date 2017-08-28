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28 августа 2017, 23:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Президент «Гремио»: Сейчас мы не ведём переговоров о трансфере Луана

Президент «Гремио» Ромилдо Болзан сообщил, что на данный момент южноамериканский клуб не ведёт переговоров о переходе нападающего Луана в другую команду.

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Этим летом 24-летнего футболиста хотел приобрести московский «Спартак», но договориться о трансфере стороны так и не сумели.

«Что-то ещё может произойти, но сейчас мы не ведём переговоров о трансфере Луана. Переходы свершаются очень быстро, поэтому будем обсуждать случившееся после закрытия трансферного окна», — цитирует Болзана интернет-портал Fox Sports.

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