СМИ: Гарая могут перевести в «Валенсию Б», если он не перейдет в «Спартак»
«Спартак» продолжает переговоры «Валенсией» по защитнику Эсекиэлю Гараю, сообщает Marca.
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По информации «СЭ», аргентинец согласился вернуться в Россию, но клубы не могут договориться об условиях трансфера.
«Спартак» готов взять игрока в аренду, «Валенсия» же рассматривает только полноценный трансфер. По этой причине игрок пропустил матч чемпионата против «Реала» (2:2).
Испанское издание сообщает, что Гарай может быть переведен во вторую команду «Валенсии», если трансфер не состоится.
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