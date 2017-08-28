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28 августа 2017, 22:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Гарая могут перевести в «Валенсию Б», если он не перейдет в «Спартак»

«Спартак» продолжает переговоры «Валенсией» по защитнику Эсекиэлю Гараю, сообщает Marca.

Спартак продолжает переговоры Валенсией по защитнику Эсекиэлю <span class=error>Гараю</span>. Увеличить
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По информации «СЭ», аргентинец согласился вернуться в Россию, но клубы не могут договориться об условиях трансфера.

«Спартак» готов взять игрока в аренду, «Валенсия» же рассматривает только полноценный трансфер. По этой причине игрок пропустил матч чемпионата против «Реала» (2:2).

Испанское издание сообщает, что Гарай может быть переведен во вторую команду «Валенсии», если трансфер не состоится.

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