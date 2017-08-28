Агент Абденнура: Переговоры с «Зенитом» еще продолжаются
Абделькадер Джилани, представитель защитника «Валенсии» Аймена Абденнура, в беседе с корреспондентом «СЭ» Гошей ЧЕРНОВЫМ сказал, что сделка по переходу футболиста в «Зенит» еще не завершена.
Ранее Джилани сообщил, что его клиент уже согласовал контракт с
— На данный момент я не могу сказать, перейдет ли Абденнур в «Зенит», — сказал Джилани. — Переговоры с клубом все еще продолжаются.
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