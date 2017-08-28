Агент Абденнура: Переговоры с «Зенитом» еще продолжаются

Ранее Джилани сообщил, что его клиент уже согласовал контракт с сине-бело-голубыми.



— На данный момент я не могу сказать, перейдет ли Абденнур в «Зенит», — сказал Джилани. — Переговоры с клубом все еще продолжаются.