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28 августа 2017, 22:10 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Агент Абденнура: Переговоры с «Зенитом» еще продолжаются

Абделькадер Джилани, представитель защитника «Валенсии» Аймена Абденнура, в беседе с корреспондентом «СЭ» Гошей ЧЕРНОВЫМ сказал, что сделка по переходу футболиста в «Зенит» еще не завершена.

Ранее Джилани сообщил, что его клиент уже согласовал контракт с сине-бело-голубыми.

— На данный момент я не могу сказать, перейдет ли Абденнур в «Зенит», — сказал Джилани. — Переговоры с клубом все еще продолжаются.

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