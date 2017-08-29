Игорь Лебедев: Продать ЦСКА Гинер решил из-за скандала с судейством в РФПЛ
Член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал по просьбе «Советского спорта» информацию о том, что Евгений Гинер готов продать принадлежащий ему клуб ЦСКА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я не видел пока официальной информации на этот счет. Но я не исключаю, что это так и есть. К сожалению, спорт в целом и футбол в частности — неприбыльное занятие в нашей стране. Все профессиональные клубы, которые спонсируются за счет их владельцев, либо существуют за счет крупных корпораций (будь то «Спартак», «Локомотив», ЦСКА или «Зенит») пока что особой прибыли не приносят. И, видимо, Евгению Ленноровичу надоело вкладывать в это дело свои деньги. А может быть, после матча с «Ахматом» он устал от судейского беспредела и не видит другого способа бороться с этим, как просто продать клуб.
Его проблемы в украинском бизнесе тоже является определенным аргументом в пользу этого. Потому что, когда у владельца дела экономически обстоят хорошо, клуб не является такой большой нагрузкой. К примеру, «Газпром» не собирается избавляться от «Зенита», и мы видим, какие они делают громкие приобретения. Поэтому, видимо, действительно есть
Могу сказать, что это тяжело скажется на самом клубе.
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