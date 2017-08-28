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28 августа 2017, 22:04 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Роман Широков: ЦСКА проиграл «Ахмату» не из-за арбитра

Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков высказался о матче армейцев против «Ахмата» в 8-м туре РФПЛ (0:1).

Московский ЦСКА уступил грозненскому Ахмату со счетом 0:1 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Единственный гол забил Заур Садаев (45-я минута). Увеличить
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«Мне ЦСКА в начале этого матча совсем не понравился. Слишком вальяжно и спокойно играли армейцы, что, как правило, им не свойственно. Представляю, как было обидно болельщикам наблюдать за поражением любимого клуба на домашней арене, да еще и в день рождения клуба.

Что касается судейской ошибки, то она меня не убедила в нужности видеоповторов в футболе. Давайте теперь роботов вместо футболистов поставим и будем смотреть на игру без ошибок. Понимаю недовольство армейцев, они имеют право говорить о несправедливости в конкретном эпизоде. Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра. Вообще не заметил, что в нашем чемпионате кого-то целенаправленно «убивают» судьи.

Соответствует ли Васин уровню ЦСКА? Виктор Гончаренко каждый день видит работу Васина на тренировках, и, раз ставит его в состав, значит, уровню ЦСКА этот игрок соответствует. Вспомните, как Жору Щенникова «поливали» еще недавно, а теперь он регулярно забивает. Братья Березуцкие тоже проходили через критику, а потом стали главными защитниками страны, — цитирует Широкова «Чемпионат».

27.08.2017 17:30 Зрители 16400 основной раунд: 8-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:1 Ахмат
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
9 Заур Садаев (М. Митришев) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
63′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
80′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
16 Евгений Городов 65′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 53′
94 Филипе Сампайю
13 Милад Мохаммади
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев
40 Ризван Уциев (к) 82′ 78′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша 76′
17 Аблай Мбенг
9 Заур Садаев 67′
19 Олег Иванов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
7 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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