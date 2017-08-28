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28 августа 2017, 22:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Фенербахче» объявил о начале переговоров с «Зенитом» по трансферу Луиша Нету

«Фенербахче» на официальном сайте сообщил, что клуб начал переговоры с «Зенитом» о трансфере защитника Луиша Нету.

Фенербахче на официальном сайте сообщил что клуб начал переговоры с Зенитом о трансфере защитника <span class=error>Луиша</span> Нету. Увеличить
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Португалец прилетит в Стамбул в 01.00 ночи по местному времени.

Ранее сообщалось, что Нету перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа. 29-летний футболист будет получать два миллиона евро. Петербургский клуб за аренду получит один миллион.

Нету выступает за «Зенит» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с питерцами истекает летом 2019 года.

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