«Если Гончаренко не понимает, что нарушает конвенцию УЕФА, я ему разъясняю»

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

Напомним, в матче ЦСКА — «Ахмат» (0:1) после ошибки Васина мяч, как могло показаться, пересек лицевую линию, однако игрок грозненской команды момент доиграл, а ни главный арбитр — Михаил Вилков, ни лайнсмен — Александр Кудрявцев никаких нарушений не заметили. Как итог — единственный гол в матче. После матча таким решение был очень недоволен главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

— Можно ли считать момент с голом в ворота ЦСКА — ошибкой? Во-первых, момент — динамичный, а мяч, если и пересек лицевую линию, то на какие-то сантиметры. Во-вторых, и это многие не учитывают — надо смотреть не по касанию поверхностей мяча и линии, а по — касанию или отсутствию такового проекций мяча и лицевой линии. Во втором случае эпизод уже выглядит менее однозначно.

— Действительно надо смотреть именно по проекциям. Мое впечатление, подчеркиваю, именно — впечатление: мяч покинул пределы поля. Но давайте поймем, как этот эпизод выглядел в глазах лайнсмена. Все повторы, которые пока есть в интернете, показывают момент с того ракурса, где помощника судьи не было. Он находился на противоположной бровке. И между ним и мячом были две штанги, Акинфеев, перекрывающий обзор, — в общем, три помехи. Поэтому, не знаю, мог ли он видеть этот момент, — говорит Будогосский.

— Это, как минимум, было непросто.

— При этом не сказал бы, что эпизод настолько динамичный, чтобы ассистент не мог никаким образом его поймать. Можно вспомнить случай в игре «Амкар» — «Зенит» в прошлом сезоне, где у Турбина была намного более сложная ситуация — практически невозможно определить, был ли гол. Здесь же, на мой взгляд, все более очевидно. Но не поворачивается язык сказать, что это могла быть предвзятость. Нет, это просто человеческий фактор, ошибка.

— Вины главного арбитра матча Михаила Вилкова нет?

— Решать подобные эпизоды — это функция помощников главного судьи. Поэтому вины Вилкова здесь нет и быть не может. На мой взгляд, есть ошибка ассистента. Такая же позиция и у инспектора матча. Но подчеркиваю: это лишь мое впечатление. Будет комиссия, которая, возможно, рассмотрит эпизод с другого ракурса и вынесет вердикт.

«ПРОТИВ ЦСКА ОШИБЛИСЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ»

— Как оцените работы Вилкова в целом в этом матче? Гончаренко после игры сказал, что арбитры позволяют вытирать ноги о ЦСКА.

— Не хочу оценивать его работу. Могу сказать одно: нас пытаются обвинить в том, что мы работаем хуже, чем когда бы то ни было. Но вот простая статистика: в 64-х матчах только пять арбитров получили неудовлетворительную оценку. Это 7,9 процента от общего числа. В аналогичный период весной таких оценок было 14,9 процента. По осени прошлого года — 28,9. Думаю, комментарии излишни.

— Получается, качество судейства улучшилось в два-три раза.

— Да.

— Если говорить о 8-м туре, то, кроме матча с ЦСКА, были еще жалобы от клубов?

— Такого нет и быть не может. Потому что в соответствии с конвенцией УЕФА мы не принимаем никаких жалоб от клубов. Те просто не имею право вмешиваться в работу судей. А то, что говорит Гончаренко — это именно вмешательство. И, следовательно, нарушение конвенции УЕФА. Если этот специалист этого не знает, то я ему через СМИ разъясняю.

— ЦСКА действительно судят хуже остальных?

— За первые восемь туров против ЦСКА была допущена всего одна ошибка. С «Ахматом». Вот и все.

— А шум поднялся неслабый.

— Из искры разгорается пламя. Видимо, кто-то хочет, чтобы оно разгорелось. И для этого поднимает шум, подключает СМИ.

— Чтобы арбитры боялись принимать решения против шумящих клубов?

— Бояться судьи никогда не будут. Они делают то, что обязаны — строго соблюдают конвенцию УЕФА. Подчеркиваю: мы никогда не будем снимать судей в угоду клубам. Кроме тех случаев, когда будут доказательства, что судейство носило предвзятый характер.

— Эпизод в матче ЦСКА — «Ахмат» не подтолкнул вас к мысли, что нужны видеоповторы?

— Я не против системы видеоповторов как таковой. С одним условием: нужно, чтобы эта системы эффективно работала, чтобы был понятный алгоритм. Иначе будут повторяться ситуации, произошедшие на Кубке конфедераций. Когда некоторые решения принимались не только с опозданием, но и оказывались неверными. Если система будет отработана, эффективна, то — тогда, да, с ее введением в футболе можно согласиться.