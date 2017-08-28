Будогосский: Если Гинер рассчитывает сломать меня, этого не получится никогда

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«Еще с момента моего первого прихода в департамент, я встречался с г-ном Гинером и передал ему проект закона об изменениях в ряде федеральных законов, чтобы придать судьям профессиональный статус. Этот проект он обещал передать в Государственную Думу непосредственно г-ну Володину (председателю Госдумы. — Прим. «СЭ»). Но до сих пор не передает этот документ. Видимо, путь от офиса г-на Гинера до офиса Госдумы занимает слишком большое расстояние, он так до него не доехал или не дошел.

Для сведения г-на Гинера — судьи уже десяток лет не сдают тест Купера, на который он ссылается. Подчеркну и другое — все решения контрольно-квалификационной комиссии передаются в Премьер-Лигу, она, в свою очередь, сообщает о них клубам. Если г-н Гинер не знает о решениях или не получает информации, это не вопрос департамента судейства и инспектирования, а, наверное, других инстанций.

Цитата Если г-н Гинер рассчитывает сломать меня, повернув в сторону одного, определенного, клуба, этого не получится никогда. Хотел бы отметить и то, что ни один клуб Премьер-Лиги до сих пор не предъявлял каких-либо серьезных претензий к департаменту судейства и инспектирования. А мнение г-на Гинера — только его личное мнение.

Если судьи будут допускать ошибки, решение по ним будет приниматься в полном соответствии с нормативными документами, утвержденными исполкомом РФС, а не по понятиям и не по волеизъявлению кого-либо из участников футбольного сообщества.

Уйти мне или нет — это не прерогатива г-на Гинера. Есть руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, который должен принимать решение. Я не номенклатура исполкома, я номенклатура президента РФС. Он пригласил меня и только он может принять решение, и я всегда подчинюсь любому его решению. Хочу подчеркнуть, что никогда не держался и не держусь за место.

Цитата Но зная характер г-на Гинера, могу сказать о том, что, к сожалению, он путает личные интересы и интересы своего клуба с тем, что происходит непосредственно в структуре российского футбола и судейства.

На всякий случай хочу подчеркнуть, что судьи допустили лишь одну ошибку в матчах с участием ЦСКА.