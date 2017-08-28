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28 августа 2017, 15:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Смолов стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

МОСКВА, 28 авг — Р-Спорт. Нападающий сборной России Фёдор Смолов с 51 голом стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов с 51 голом стал лучшим бомбардиром в истории Краснодара сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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Дубль Смолова в воскресенье принес «Краснодару» победу над московским «Динамо» (2:0) в домашнем матче восьмого тура чемпионата России.

Эти голы стали для 27-летнего форварда 50-м и 51-м за краснодарский клуб в 79 матчах. Смолов стал лидером «Краснодара» по этому показателю, опередив Вандерсона, на счету которого 50 забитых мячей. Бразильский форвард этим летом покинул «Краснодар» и перешел в московское «Динамо».

Смолов стал игроком «Краснодара» летом 2015 года. Последние два сезона он становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

27.08.2017 20:00 Зрители 23877 основной раунд: 8-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:0 Динамо М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Юрий Калитвинцев
Голы
27′ Федор Смолов 10
60′ Федор Смолов (С. Петров, В. Классон) 10
Составы
Андрей Синицын 88
Роман Шишкин 30
49′ Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
71′ Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
Федор Смолов 10
40′ Шарль Каборе 77
63′ Виктор Классон 16
Вандерсон Масиэл 7
71′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
81′ Маурисио Перейра 33
Рикардо Лаборде 21
1 Антон Шунин (к)
15 Ибрагим Цаллагов
13 Сергей Терехов
4 Владимир Рыков 59′
44 Тони Шуньич
11 Иван Темников
88 Александр Ташаев
27 Самба Соу 63′
8 Кирилл Панченко 79′
48 Евгений Луценко
10 Александр Зотов 67′
6 Хали Тиам
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 61′
21 Фатош Бечирай
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
5 Угловые 2
24 Фолы 14
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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