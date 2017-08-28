Смолов стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»
МОСКВА, 28 авг —
Р-Спорт. Нападающий сборной России Фёдор Смолов с 51 голом стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Дубль Смолова в воскресенье принес «Краснодару» победу над московским «Динамо» (2:0) в домашнем матче восьмого тура чемпионата России.
Эти голы стали для 27-летнего форварда 50-м и 51-м за краснодарский клуб в 79 матчах. Смолов стал лидером «Краснодара» по этому показателю, опередив Вандерсона, на счету которого 50 забитых мячей. Бразильский форвард этим летом покинул «Краснодар» и перешел в московское «Динамо».
Смолов стал игроком «Краснодара» летом 2015 года. Последние два сезона он становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
|27.08.2017 20:00
|Зрители 23877
|основной раунд: 8-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|6
|12
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|2
|24
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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