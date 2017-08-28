Смолов стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

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Дубль Смолова в воскресенье принес «Краснодару» победу над московским «Динамо» (2:0) в домашнем матче восьмого тура чемпионата России.

Эти голы стали для 27-летнего форварда 50-м и 51-м за краснодарский клуб в 79 матчах. Смолов стал лидером «Краснодара» по этому показателю, опередив Вандерсона, на счету которого 50 забитых мячей. Бразильский форвард этим летом покинул «Краснодар» и перешел в московское «Динамо».

Смолов стал игроком «Краснодара» летом 2015 года. Последние два сезона он становился лучшим бомбардиром чемпионата России.