«Порту» отказался продавать нападающего в «Спартак» за 25 млн евро

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Сумма трансфера 27-летнего Браими в «Спартак» по условиям возможной сделки могла возрасти до 30 миллионов евро, но «Порту» отказался продавать игрока.

Браими перешел в «Порту» из испанской «Гранады» летом 2014 года. В минувшем сезоне алжирец забил семь голов в 31 матче.

«Спартак» после восьми туров с девятью очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.