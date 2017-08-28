«Порту» отказался продавать нападающего в «Спартак» за 25 млн евро
МОСКВА, 28 авг —
Р-Спорт. Португальский «Порту» отказался продавать нападающего сборной Алжира по футболу Ясина Браими в московский «Спартак» за 25 миллионов евро, сообщает A Bola.
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Сумма трансфера 27-летнего Браими в «Спартак» по условиям возможной сделки могла возрасти до 30 миллионов евро, но «Порту» отказался продавать игрока.
Браими перешел в «Порту» из испанской «Гранады» летом 2014 года. В минувшем сезоне алжирец забил семь голов в 31 матче.
«Спартак» после восьми туров с девятью очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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