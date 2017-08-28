Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30818373/
28 августа 2017, 15:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Порту» отказался продавать нападающего в «Спартак» за 25 млн евро

МОСКВА, 28 авг — Р-Спорт. Португальский «Порту» отказался продавать нападающего сборной Алжира по футболу Ясина Браими в московский «Спартак» за 25 миллионов евро, сообщает A Bola.

Порту отказался продавать нападающего в Спартак за 25 млн евро - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сумма трансфера 27-летнего Браими в «Спартак» по условиям возможной сделки могла возрасти до 30 миллионов евро, но «Порту» отказался продавать игрока.

Браими перешел в «Порту» из испанской «Гранады» летом 2014 года. В минувшем сезоне алжирец забил семь голов в 31 матче.

«Спартак» после восьми туров с девятью очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Порту
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
28 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

Спортчиновник: Липницкой пора перестать морочить людям голову

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам