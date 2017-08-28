ФК «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»
Футбольный клуб «Ростов» в матче восьмого тура РФПЛ сыграл вничью с петербургским клубом «Зенит», игра закончилась со счетом 0:0.
Матч проходил на домашнем стадионе «Зенита».
Ростовчане с первых минут игры пытались пробить оборону соперника почти на всех участках поля. На 11-й минуте Думбия вышел один на один с Луневым, но боковой арбитр увидел офсайд. Спустя несколько атак отличную возможность открыть счет упустил Юсупов — его удар с линии штрафной пришелся выше ворот. «Зенит» же, в целом, владел территориальным преимуществом, но опасных моментов у ворот Песьякова не было. Во втором тайме хозяева поля перехватили инициативу, но не смогли открыть счет.
«Доволен командой. Игра может складываться
Он также добавил, что у «Зенита» достаточно запасных игроков, чтобы не обращать внимание на плотный график.
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев отметил, что матч был тяжелым
Сейчас ФК «Ростов» после восьми игр находится на третьем месте турнирной таблицы с 15 очками. Его опережает «Локомотив» — 19 очков и «Зенит» — 20 очков. Следующую игру «Ростов» проведет с тульским «Арсеналом» 10 сентября.
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