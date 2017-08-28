ФК «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

Матч проходил на домашнем стадионе «Зенита».

Ростовчане с первых минут игры пытались пробить оборону соперника почти на всех участках поля. На 11-й минуте Думбия вышел один на один с Луневым, но боковой арбитр увидел офсайд. Спустя несколько атак отличную возможность открыть счет упустил Юсупов — его удар с линии штрафной пришелся выше ворот. «Зенит» же, в целом, владел территориальным преимуществом, но опасных моментов у ворот Песьякова не было. Во втором тайме хозяева поля перехватили инициативу, но не смогли открыть счет.

«Доволен командой. Игра может складываться по-разному. Можно показывать хороший футбол и проиграть, бывает и наоборот. Мы играли на результат, и, в принципе, очки в Санкт-Петербурге — это хороший результат. Наши командные действия были на высоком уровне. Ничья на таком прекрасном стадионе — положительный итог», — заявил после матча главный тренер ФК «Ростов» Леонид Кучук, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы клуба.

Он также добавил, что у «Зенита» достаточно запасных игроков, чтобы не обращать внимание на плотный график.

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев отметил, что матч был тяжелым из-за того, что «Ростов» играл с опорой на мощную защиту, которую практически невозможно было пробить. Он также заявил, что недоволен матчем из-за ничьей.

Сейчас ФК «Ростов» после восьми игр находится на третьем месте турнирной таблицы с 15 очками. Его опережает «Локомотив» — 19 очков и «Зенит» — 20 очков. Следующую игру «Ростов» проведет с тульским «Арсеналом» 10 сентября.