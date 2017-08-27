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27 августа 2017, 23:09 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Роберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправим

После матча «Зенит» — «Ростов» Роберто Манчини был недоволен количеством игроков в команде, а Леонид Кучук не стал жаловаться на судейство.

После матча Зенит — Ростов <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> был недоволен количеством игроков в команде а Леонид <span class=error>Кучук</span> не стал жаловаться на судейство. Увеличить
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Леонид Кучук: Не буду после драки махать кулаками. Я доволен результатом

— Командой я доволен, — начал очень хмурый, несмотря на ничью с лидером и свой день рождения, Кучук. — Игра может складываться по-разному, но команда играла на результат. Ничья — положительный исход, наши командные действия были на хорошем уровне, а атакующие не всегда удавались. Еще раз благодарю команду, которая заработала очко на этом стадионе.

— Учитывали ли вы то, что «Зенит» в четверг играл в Лиге Европы?
— Нет. Мы учитывали то, какие построения может продемонстрировать «Зенит». Мы пытались нейтрализовать их сильные стороны, у нас это получалось. Да и дело в том, что у «Зенита» такая скамейка, что они могут не обращать внимание на большое количество матчей.

— Полоз сбил Юсупова, но получил лишь желтую. Согласны с судьей?
— Если бы там Юсупова не сбили, выход был бы два в один или два в ноль. А если бы Артур успел отдать пас чуть раньше — был бы выход один в один. Но я не буду после драки махать кулаками, — тренер ростовской команды решил не идти по пути Виктора Гончаренко, растоптавшего судей после поражения от «Ахмата».

Роберто Манчини: Дзюба? Не знаю, что может случиться за 10 дней

— Почему Дзюба не попал даже в заявку?
— Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует.

— Будет перерыв на сборную. После него Артем Дзюба останется в «Зените»?
— Я не знаю, что может случиться за ближайшие 10 дней. Повторюсь, в этот раз он не был в заявке из-за болезни.

— Не стоило ли выпустить Шатова в стартовом составе?
— Мы сыграли фантастический матч с «Утрехтом», Олег был хорош, а перед матче был не очень свеж. Поэтому я решил не выпускать его с первых минут.

Андрей Лунев: Нога побаливает, но я так довольно долго играю. Делаем уколы, обезболивающие.

— Почему вы не смогли победить?
— Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» — команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.

— Вы довольны игрой Кристиана Нобоа?
— Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.

— Кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?
— Саша Кокорин — очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.

— Как оцените первую часть сезона?
— Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить.

27.08.2017 20:00 Зрители 50404 основной раунд: 8-й тур Санкт-Петербург
Зенит 0:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Леонид Кучук
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
90′ Далер Кузяев 14
Матиас Краневиттер 8
78′ 80′ Дмитрий Полоз 7
Олег Шатов 17
55′ Кристиан Нобоа 16
Себастьян Дриусси 11
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
23 Миха Мевля
7 Артур Юсупов
18 Павел Могилевец
2 Тимофей Калачев (к) 87′
19 Хорен Байрамян
17 Мусса Думбья 89′
20 Жан Маер
14 Элдор Шомуродов 68′
10 Александр Зуев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 3
13 Угловые 5
9 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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