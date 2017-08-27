Роберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправим
После матча «Зенит» — «Ростов» Роберто Манчини был недоволен количеством игроков в команде, а Леонид Кучук не стал жаловаться на судейство.
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Леонид Кучук: Не буду после драки махать кулаками. Я доволен результатом
— Командой я доволен, — начал очень хмурый, несмотря на ничью с лидером и свой день рождения, Кучук. — Игра может складываться
— Учитывали ли вы то, что «Зенит» в четверг играл в Лиге Европы?
— Нет. Мы учитывали то, какие построения может продемонстрировать «Зенит». Мы пытались нейтрализовать их сильные стороны, у нас это получалось. Да и дело в том, что у «Зенита» такая скамейка, что они могут не обращать внимание на большое количество матчей.
— Полоз сбил Юсупова, но получил лишь желтую. Согласны с судьей?
— Если бы там Юсупова не сбили, выход был бы два в один или два в ноль. А если бы Артур успел отдать пас чуть раньше — был бы выход один в один. Но я не буду после драки махать кулаками, — тренер ростовской команды решил не идти по пути Виктора Гончаренко, растоптавшего судей после поражения от «Ахмата».
Роберто Манчини: Дзюба? Не знаю, что может случиться за 10 дней
— Почему Дзюба не попал даже в заявку?
— Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует.
— Будет перерыв на сборную. После него Артем Дзюба останется в «Зените»?
— Я не знаю, что может случиться за ближайшие 10 дней. Повторюсь, в этот раз он не был в заявке
— Не стоило ли выпустить Шатова в стартовом составе?
— Мы сыграли фантастический матч с «Утрехтом», Олег был хорош, а перед матче был не очень свеж. Поэтому я решил не выпускать его с первых минут.
Андрей Лунев: Нога побаливает, но я так довольно долго играю. Делаем уколы, обезболивающие.
— Почему вы не смогли победить?
— Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» — команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.
— Вы довольны игрой Кристиана Нобоа?
— Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.
— Кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?
— Саша Кокорин — очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.
— Как оцените первую часть сезона?
— Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить.
|27.08.2017 20:00
|Зрители 50404
|основной раунд: 8-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Леонид Кучук
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|3
|13
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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