Как засушить атаку «Зенита». Инструкция Кучука
Лидер впервые не смог забить в этом чемпионате.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» И РЭП
Чего только не придумывает «Зенит», чтобы заманить публику на матчи пораньше.
«Зенит» не обошел и самую популярную тему августа — баттлы. Кто не знает — это модные нынче словесные битвы между рэперами, о которых сейчас говорят и пишут почти все.
За полтора часа до матча прямо на стадионе состоялся «первый
Идея сработала: 50 тысяч болельщиков
ГДЕ ДЗЮБА?
Среди зрителей не было одной значимой персоны. Мы привыкли, что Дзюба не попадает в стартовый состав «Зенита», но на этот раз Роберто Манчини не включил его даже в заявку. Похожая ситуация сложилась неделю назад, когда форвард не полетел в Пермь. Тогда итальянец сказал, что у Дзюбы небольшие проблемы со здоровьем, но сейчас ни о каких травмах речи не шло.
Вне основы остался и другой нападающий «Зенита» Дриусси. Аргентинец ярко начал карьеру в России, оформив дубль в матче с «Рубином», но затем перестал забивать. Причины спада одного из лучших бомбардиров прошлого чемпионата Аргентины просты: Дриусси не солирует в атаке, а подыгрывает другому нападающему, хотя в «Ривер Плейт» южноамериканец был примой. «Синдром Кокорина» — Дриусси играет не на своей любимой позиции и наделен черновой работой, поэтому не результативен. Но все равно полезен.
Ротация давно напрашивалась. Желание Манчини не перетряхивать состав объяснимо: футболисты еще не сыгрались, поэтому порой не понимают друг друга. Но в условиях плотного графика ротация неизбежна. Кокорин после игры с «Утрехтом» прямо сказал, что устает, хотя оговорился: восстановление проходит хорошо.
НУЛЕВОЙ КОКОРИН
Вероятно, именно
Идеально работала ростовская оборона. Не правы были те, кто считал: без Курбана Бердыева
«Зенит» так ни разу и не пробил в створ за 90 минут и впервые в этом сезоне ушел с поля без забитых мячей. А «Ростов» доказал, что не просто так забрался на третье место и готов биться даже с фаворитами.
|27.08.2017 20:00
|Зрители 50404
|основной раунд: 8-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Леонид Кучук
|
|
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|3
|13
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter