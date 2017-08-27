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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30812441/
27 августа 2017, 23:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Как засушить атаку «Зенита». Инструкция Кучука

Лидер впервые не смог забить в этом чемпионате.

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«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» И РЭП

Чего только не придумывает «Зенит», чтобы заманить публику на матчи пораньше. Экспресс-парикмахерские, аквагрим, настольный футбол… На Крестовском в воскресенье даже оказались герои сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен, Джон Сноу и их друзья. Можно было сфотографироваться и с ними, и на макете Железного трона. Почувствуй себя королем Джоффри!

«Зенит» не обошел и самую популярную тему августа — баттлы. Кто не знает — это модные нынче словесные битвы между рэперами, о которых сейчас говорят и пишут почти все.

За полтора часа до матча прямо на стадионе состоялся «первый рэп-баттл в истории премьер-лиги» между уважаемыми господами по имени XXOC и LODOSS. Все выглядело, как в оригинальном жанре, только тема боя была футбольной. Вот пример так называемого «панча», то есть языкового удара по противнику: «Ты обычный толстяк, который думает, что он на массе. Тебя отправлю в “Амкар” — там ты сгниешь в запасе». Раунд!

Идея сработала: 50 тысяч болельщиков наконец-то заняли свои места к стартовому свистку. Конечно, кто-то опоздал, но привычные километровые очереди у входа на арену растворились. Аншлаг ничто не испортило. Некоторым болельщикам даже не хватило места, и они наблюдали за игрой буквально из-под купола стадиона. Вид оттуда волшебный — не сомневаюсь.

ГДЕ ДЗЮБА?

Среди зрителей не было одной значимой персоны. Мы привыкли, что Дзюба не попадает в стартовый состав «Зенита», но на этот раз Роберто Манчини не включил его даже в заявку. Похожая ситуация сложилась неделю назад, когда форвард не полетел в Пермь. Тогда итальянец сказал, что у Дзюбы небольшие проблемы со здоровьем, но сейчас ни о каких травмах речи не шло.

Вне основы остался и другой нападающий «Зенита» Дриусси. Аргентинец ярко начал карьеру в России, оформив дубль в матче с «Рубином», но затем перестал забивать. Причины спада одного из лучших бомбардиров прошлого чемпионата Аргентины просты: Дриусси не солирует в атаке, а подыгрывает другому нападающему, хотя в «Ривер Плейт» южноамериканец был примой. «Синдром Кокорина» — Дриусси играет не на своей любимой позиции и наделен черновой работой, поэтому не результативен. Но все равно полезен.

Ротация давно напрашивалась. Желание Манчини не перетряхивать состав объяснимо: футболисты еще не сыгрались, поэтому порой не понимают друг друга. Но в условиях плотного графика ротация неизбежна. Кокорин после игры с «Утрехтом» прямо сказал, что устает, хотя оговорился: восстановление проходит хорошо.

НУЛЕВОЙ КОКОРИН

Вероятно, именно из-за усталости Кокорин провел худший августовский матч. Дело не только в том, что он впервые в этом чемпионате ушел с поля без результативных действий. Кокорин даже первый удар совершил только на 81-й минуте.

Идеально работала ростовская оборона. Не правы были те, кто считал: без Курбана Бердыева желто-синие рассыплются и сползут в нижнюю половину таблицы. Леонид Кучук, отмечавший в воскресенье день рождения, не выкинул конспекты предыдущего тренера, а усовершенствовал их. Как итог — всего три пропущенных мяча в восьми стартовых матчах чемпионата. В том числе нулевая ничья на стадионе, где действующий победитель турнира получил пять.

«Зенит» так ни разу и не пробил в створ за 90 минут и впервые в этом сезоне ушел с поля без забитых мячей. А «Ростов» доказал, что не просто так забрался на третье место и готов биться даже с фаворитами.

27.08.2017 20:00 Зрители 50404 основной раунд: 8-й тур Санкт-Петербург
Зенит 0:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Леонид Кучук
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
90′ Далер Кузяев 14
Матиас Краневиттер 8
78′ 80′ Дмитрий Полоз 7
Олег Шатов 17
55′ Кристиан Нобоа 16
Себастьян Дриусси 11
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
23 Миха Мевля
7 Артур Юсупов
18 Павел Могилевец
2 Тимофей Калачев (к) 87′
19 Хорен Байрамян
17 Мусса Думбья 89′
20 Жан Маер
14 Элдор Шомуродов 68′
10 Александр Зуев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 3
13 Угловые 5
9 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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