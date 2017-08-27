Как засушить атаку «Зенита». Инструкция Кучука

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«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» И РЭП

Чего только не придумывает «Зенит», чтобы заманить публику на матчи пораньше. Экспресс-парикмахерские, аквагрим, настольный футбол… На Крестовском в воскресенье даже оказались герои сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен, Джон Сноу и их друзья. Можно было сфотографироваться и с ними, и на макете Железного трона. Почувствуй себя королем Джоффри!

«Зенит» не обошел и самую популярную тему августа — баттлы. Кто не знает — это модные нынче словесные битвы между рэперами, о которых сейчас говорят и пишут почти все.

За полтора часа до матча прямо на стадионе состоялся «первый рэп-баттл в истории премьер-лиги» между уважаемыми господами по имени XXOC и LODOSS. Все выглядело, как в оригинальном жанре, только тема боя была футбольной. Вот пример так называемого «панча», то есть языкового удара по противнику: «Ты обычный толстяк, который думает, что он на массе. Тебя отправлю в “Амкар” — там ты сгниешь в запасе». Раунд!

Идея сработала: 50 тысяч болельщиков наконец-то заняли свои места к стартовому свистку. Конечно, кто-то опоздал, но привычные километровые очереди у входа на арену растворились. Аншлаг ничто не испортило. Некоторым болельщикам даже не хватило места, и они наблюдали за игрой буквально из-под купола стадиона. Вид оттуда волшебный — не сомневаюсь.

ГДЕ ДЗЮБА?

Среди зрителей не было одной значимой персоны. Мы привыкли, что Дзюба не попадает в стартовый состав «Зенита», но на этот раз Роберто Манчини не включил его даже в заявку. Похожая ситуация сложилась неделю назад, когда форвард не полетел в Пермь. Тогда итальянец сказал, что у Дзюбы небольшие проблемы со здоровьем, но сейчас ни о каких травмах речи не шло.

Вне основы остался и другой нападающий «Зенита» Дриусси. Аргентинец ярко начал карьеру в России, оформив дубль в матче с «Рубином», но затем перестал забивать. Причины спада одного из лучших бомбардиров прошлого чемпионата Аргентины просты: Дриусси не солирует в атаке, а подыгрывает другому нападающему, хотя в «Ривер Плейт» южноамериканец был примой. «Синдром Кокорина» — Дриусси играет не на своей любимой позиции и наделен черновой работой, поэтому не результативен. Но все равно полезен.

Ротация давно напрашивалась. Желание Манчини не перетряхивать состав объяснимо: футболисты еще не сыгрались, поэтому порой не понимают друг друга. Но в условиях плотного графика ротация неизбежна. Кокорин после игры с «Утрехтом» прямо сказал, что устает, хотя оговорился: восстановление проходит хорошо.

НУЛЕВОЙ КОКОРИН

Вероятно, именно из-за усталости Кокорин провел худший августовский матч. Дело не только в том, что он впервые в этом чемпионате ушел с поля без результативных действий. Кокорин даже первый удар совершил только на 81-й минуте.

Идеально работала ростовская оборона. Не правы были те, кто считал: без Курбана Бердыева желто-синие рассыплются и сползут в нижнюю половину таблицы. Леонид Кучук, отмечавший в воскресенье день рождения, не выкинул конспекты предыдущего тренера, а усовершенствовал их. Как итог — всего три пропущенных мяча в восьми стартовых матчах чемпионата. В том числе нулевая ничья на стадионе, где действующий победитель турнира получил пять.

«Зенит» так ни разу и не пробил в створ за 90 минут и впервые в этом сезоне ушел с поля без забитых мячей. А «Ростов» доказал, что не просто так забрался на третье место и готов биться даже с фаворитами.