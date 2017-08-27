Такому «Динамо» Смолов забил бы и с травмой

«КРАСНОДАР» БЕЗ МАГНЕТИЗМА

Досрочный вылет из Лиги Европы вполне естественно разозлил «быков», изнемогавших от желания реабилитироваться за бездарную игру в Белграде. Победы в чемпионате страны, однако, еще никому не позволяли отмыться от европейского клейма «неудачник», и «Краснодар», при всей к нему лояльности со стороны футбольной аудитории, не исключение. Да и лояльность эта, увы, постепенно испаряется, ведь команда почти утратила тот самобытный изысканный стиль, влюблявший в нее всех подряд независимо от места жительства, вероисповедания и клубных пристрастий, лишилась былого магнетизма, притягивавшего всеобщие взоры, стала обыкновенной, ничем не примечательной, — «как все». А сильнее не стала.

И поэтому, ожидаемо начав матч бешеным натиском, «Краснодар» при этом совершенно не впечатлял. Да, сверх меры было в нем страстного порыва на огне оскорбленного «Црвеной Звездой» достоинства — но футбол получался, как все чаще у него теперь бывает, прямолинейный, простодушный. Не «бей-беги», конечно; мастерство и творческие склонности отдельных игроков сами по себе не позволят им быть совсем уж примитивными; но — без затей. Моментов было вроде бы немало, все-таки «Динамо» уровнем пониже и в защите далеко не крепость. А вспомнить толком нечего — настолько все похожее, не выбивающееся из ряда. И гол вышел рядовым: несложный удар Смолова низом в обвод стенки — и «пенка» Шунина, пропустившего мяч под собой. Что особенно досадно, ведь до того голкипер гостей действовал очень надежно, да и после выручал неоднократно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 8-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#КраснодарДинамо</a> 1:0 27' Фёдор Смолов <a href="https://twitter.com/smolovfedor_90">@smolovfedor_90</a> <a href="https://t.co/Rhh64PgJFc">pic.twitter.com/Rhh64PgJFc</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/901861152652754944">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К СМОЛОВУ ПРИШЛА ИГРА

Упоминания о том, что Смолов был когда-то коренным динамовцем, — давным-давно избитый штамп. Акцентировать внимание на этом факте бессмысленно уже хотя бы потому, что после ухода из родной команды Федор сменил три места работы и забивал в динамовские ворота во всех футболках, которые надевал. Гораздо важнее было, забьет ли он снова, а главное — качественно ли сыграет. В Белграде ему не удалось ни того, ни другого: из-за травмы и продолжительной паузы бомбардир растерял и форму, и былое взаимопонимание с партнерами. На этот раз забить получилось, даже дважды, но, пожалуй, и только.

В игре Смолов, само собой, участвовал намного деятельнее, чем в четверг, поскольку она игра к нему пришла и вертелась вокруг динамовской штрафной. Но героем дня его сделали вовсе не собственные произведения, а ляпсусы динамовцев. Второй гол он после коллективного зевка четверки защитников и проникновенного рывка Петрова забил фактически в пустые ворота. В общем, отметить знаком «+» можно лишь сохранившееся у форварда и обнадеживающее «Краснодар» голевое чутье.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 8-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#КраснодарДинамо</a> 2:0 60' Фёдор Смолов (дубль) <a href="https://twitter.com/smolovfedor_90">@smolovfedor_90</a> <a href="https://t.co/mneQGRknBS">pic.twitter.com/mneQGRknBS</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/901873167492415489">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ДИНАМО» НЕ БЕЖИТ

Гости, придавленные к своим воротам, пытались выбрасываться в быстрые ответные выпады, но из-за неточных передач и несогласованности они большей частью глохли в середине поля. А если все-таки и доезжали до штрафной, то заканчивались торопливыми ударами с неубойных позиций и очередной потерей. После перерыва динамовцы, явно подстегнутые Калитвинцевым, заиграли смелее, сдвинули игру в центр поля, но работы у Синицына от этого не прибавилось. Разве что Соу в концовке опасно пробивал с острого угла — но вратарь выкинул руку и дотянулся. А нырять в углы и летать к девяткам «Динамо» его так и не заставило.

Наверное, можно говорить, что тренер не угадал с центрфорвардом: возвращение Вандерсона в город, где он стал знаменит, не принесло ему ни славы, ни радости, а его новая команда большую часть игры провела, по сути, вдесятером. Выход Бечирая выглядел крайне запоздалым, а дебютанта Тьяма вместо Зотова — и вовсе жестом отчаяния. «Динамо» и при счете 0:2 лишь обозначало атакующие намерения. А последнюю «ударную» атаку, в которой Ташаев метров с 30-ти пробил рядом со штангой, провело минут за десять до финального свистка. И больше — ничего.