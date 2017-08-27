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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30812376/
27 августа 2017, 22:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Такому «Динамо» Смолов забил бы и с травмой

Впервые в нынешнем чемпионате сыграв в основе «Краснодара», лучший бомбардир премьер-лиги отметился дублем.

Впервые сыграв в основе Краснодара лучший бомбардир <nobr>премьер-лиги</nobr> отметился дублем. Увеличить
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«КРАСНОДАР» БЕЗ МАГНЕТИЗМА

Досрочный вылет из Лиги Европы вполне естественно разозлил «быков», изнемогавших от желания реабилитироваться за бездарную игру в Белграде. Победы в чемпионате страны, однако, еще никому не позволяли отмыться от европейского клейма «неудачник», и «Краснодар», при всей к нему лояльности со стороны футбольной аудитории, не исключение. Да и лояльность эта, увы, постепенно испаряется, ведь команда почти утратила тот самобытный изысканный стиль, влюблявший в нее всех подряд независимо от места жительства, вероисповедания и клубных пристрастий, лишилась былого магнетизма, притягивавшего всеобщие взоры, стала обыкновенной, ничем не примечательной, — «как все». А сильнее не стала.

И поэтому, ожидаемо начав матч бешеным натиском, «Краснодар» при этом совершенно не впечатлял. Да, сверх меры было в нем страстного порыва на огне оскорбленного «Црвеной Звездой» достоинства — но футбол получался, как все чаще у него теперь бывает, прямолинейный, простодушный. Не «бей-беги», конечно; мастерство и творческие склонности отдельных игроков сами по себе не позволят им быть совсем уж примитивными; но — без затей. Моментов было вроде бы немало, все-таки «Динамо» уровнем пониже и в защите далеко не крепость. А вспомнить толком нечего — настолько все похожее, не выбивающееся из ряда. И гол вышел рядовым: несложный удар Смолова низом в обвод стенки — и «пенка» Шунина, пропустившего мяч под собой. Что особенно досадно, ведь до того голкипер гостей действовал очень надежно, да и после выручал неоднократно.

К СМОЛОВУ ПРИШЛА ИГРА

Упоминания о том, что Смолов был когда-то коренным динамовцем, — давным-давно избитый штамп. Акцентировать внимание на этом факте бессмысленно уже хотя бы потому, что после ухода из родной команды Федор сменил три места работы и забивал в динамовские ворота во всех футболках, которые надевал. Гораздо важнее было, забьет ли он снова, а главное — качественно ли сыграет. В Белграде ему не удалось ни того, ни другого: из-за травмы и продолжительной паузы бомбардир растерял и форму, и былое взаимопонимание с партнерами. На этот раз забить получилось, даже дважды, но, пожалуй, и только.

В игре Смолов, само собой, участвовал намного деятельнее, чем в четверг, поскольку она игра к нему пришла и вертелась вокруг динамовской штрафной. Но героем дня его сделали вовсе не собственные произведения, а ляпсусы динамовцев. Второй гол он после коллективного зевка четверки защитников и проникновенного рывка Петрова забил фактически в пустые ворота. В общем, отметить знаком «+» можно лишь сохранившееся у форварда и обнадеживающее «Краснодар» голевое чутье.

«ДИНАМО» НЕ БЕЖИТ

Гости, придавленные к своим воротам, пытались выбрасываться в быстрые ответные выпады, но из-за неточных передач и несогласованности они большей частью глохли в середине поля. А если все-таки и доезжали до штрафной, то заканчивались торопливыми ударами с неубойных позиций и очередной потерей. После перерыва динамовцы, явно подстегнутые Калитвинцевым, заиграли смелее, сдвинули игру в центр поля, но работы у Синицына от этого не прибавилось. Разве что Соу в концовке опасно пробивал с острого угла — но вратарь выкинул руку и дотянулся. А нырять в углы и летать к девяткам «Динамо» его так и не заставило.

Наверное, можно говорить, что тренер не угадал с центрфорвардом: возвращение Вандерсона в город, где он стал знаменит, не принесло ему ни славы, ни радости, а его новая команда большую часть игры провела, по сути, вдесятером. Выход Бечирая выглядел крайне запоздалым, а дебютанта Тьяма вместо Зотова — и вовсе жестом отчаяния. «Динамо» и при счете 0:2 лишь обозначало атакующие намерения. А последнюю «ударную» атаку, в которой Ташаев метров с 30-ти пробил рядом со штангой, провело минут за десять до финального свистка. И больше — ничего.

27.08.2017 20:00 Зрители 23877 основной раунд: 8-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:0 Динамо М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Юрий Калитвинцев
Голы
27′ Федор Смолов 10
60′ Федор Смолов (С. Петров, В. Классон) 10
Составы
Андрей Синицын 88
Роман Шишкин 30
49′ Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
72′ Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
Федор Смолов 10
40′ Шарль Каборе 77
63′ Виктор Классон 16
Вандерсон Масиэл 7
71′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
82′ Маурисио Перейра 33
Рикардо Лаборде 21
1 Антон Шунин (к)
15 Ибрагим Цаллагов
13 Сергей Терехов
4 Владимир Рыков 60′
44 Тони Шуньич
11 Иван Темников
88 Александр Ташаев
27 Самба Соу 63′
8 Кирилл Панченко 79′
48 Евгений Луценко
10 Александр Зотов 67′
6 Хали Тиам
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 61′
21 Фатош Бечирай
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
5 Угловые 2
24 Фолы 14
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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