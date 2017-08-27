Такому «Динамо» Смолов забил бы и с травмой
Впервые в нынешнем чемпионате сыграв в основе «Краснодара», лучший бомбардир
премьер-лиги отметился дублем.
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Видимо, что-то случилось...
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«КРАСНОДАР» БЕЗ МАГНЕТИЗМА
Досрочный вылет из Лиги Европы вполне естественно разозлил «быков», изнемогавших от желания реабилитироваться за бездарную игру в Белграде. Победы в чемпионате страны, однако, еще никому не позволяли отмыться от европейского клейма «неудачник», и «Краснодар», при всей к нему лояльности со стороны футбольной аудитории, не исключение. Да и лояльность эта, увы, постепенно испаряется, ведь команда почти утратила тот самобытный изысканный стиль, влюблявший в нее всех подряд независимо от места жительства, вероисповедания и клубных пристрастий, лишилась былого магнетизма, притягивавшего всеобщие взоры, стала обыкновенной, ничем не примечательной, — «как все». А сильнее не стала.
И поэтому, ожидаемо начав матч бешеным натиском, «Краснодар» при этом совершенно не впечатлял. Да, сверх меры было в нем страстного порыва на огне оскорбленного «Црвеной Звездой» достоинства — но футбол получался, как все чаще у него теперь бывает, прямолинейный, простодушный. Не «бей-беги», конечно; мастерство и творческие склонности отдельных игроков сами по себе не позволят им быть совсем уж примитивными; но — без затей. Моментов было вроде бы немало,
К СМОЛОВУ ПРИШЛА ИГРА
Упоминания о том, что Смолов был
В игре Смолов, само собой, участвовал намного деятельнее, чем в четверг, поскольку она игра к нему пришла и вертелась вокруг динамовской штрафной. Но героем дня его сделали вовсе не собственные произведения, а ляпсусы динамовцев. Второй гол он после коллективного зевка четверки защитников и проникновенного рывка Петрова забил фактически в пустые ворота. В общем, отметить знаком «+» можно лишь сохранившееся у форварда и обнадеживающее «Краснодар» голевое чутье.
«ДИНАМО» НЕ БЕЖИТ
Гости, придавленные к своим воротам, пытались выбрасываться в быстрые ответные выпады, но
Наверное, можно говорить, что тренер не угадал с центрфорвардом: возвращение Вандерсона в город, где он стал знаменит, не принесло ему ни славы, ни радости, а его новая команда большую часть игры провела, по сути, вдесятером. Выход Бечирая выглядел крайне запоздалым, а дебютанта Тьяма вместо Зотова — и вовсе жестом отчаяния. «Динамо» и при счете 0:2 лишь обозначало атакующие намерения. А последнюю «ударную» атаку, в которой Ташаев метров с 30-ти пробил рядом со штангой, провело минут за десять до финального свистка. И больше — ничего.
|27.08.2017 20:00
|Зрители 23877
|основной раунд: 8-й тур
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Юрий Калитвинцев
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|6
|12
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|2
|24
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
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