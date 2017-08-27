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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30812294/
27 августа 2017, 22:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мужики другие, сила — та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга

А при Бердыеве такого не было!

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С Курбаном Бердыевым «Ростов» настолько прокачал умение быть крутым всем назло, что продолжает добывать сильный результат даже без вождя прошлых лет. Сейчас у «Ростова» собрана другая банда игроков, где осталось лишь несколько вожаков (Мевля, Гацкан, Калачёв), и другой тренер, но в общих чертах команда сильна тем же — просто Леонид Кучук провёл косметический ремонт. Поменял 3−5−2 на 3−4−3, изменил и расширил роли конкретных игроков, того же неуёмного Калачёва, стал больше работать над тактикой на разборах, а не прямо на поле, двигая игроков за руки. Главная система осталась той же, Кучук «всего лишь» сделал несколько шагов, чтобы она добавила в качестве.

В Санкт-Петербург «Ростов» летел третьим в таблице Премьер-Лиги, нельзя было списать это на удобный календарь и обычный фарт, а матч с «Зенитом» лишний раз доказал тезис. Если считаете игру «Ростова» антифутболом, «автобусом», да хоть троллейбусом — ловите охлаждающую вакцину статистики: 1−3 по ударам к перерыву, 2−3 по ударам в первой 15-минутке второго тайма, где «Зенит» по сезону забивал чаще всего, 1−1 в каждом из отрезков по ударам из штрафной. Цифры по владению мячом здесь не нужны — в футболе важно не то, сколько ты катаешь мяч, а то, как удачно ты двигаешь его вперёд и обостряешь.

«Ростов» Кучука крут именно тем, к чему команда приучила нас в два последних сезона. Во-первых, это запредельная самоотдача. Ростовчане верны себе — прессингуют по двое, летят в подкаты в самых безнадёжных ситуациях, вводят соперников в тупик. Лучшая иллюстрация — момент на 83-й минуте, когда уставший, подсдутый «Ростов» побежал впятером навязывать прессинг к углу чужой штрафной и заставил «Зенит» упустить мяч за лицевую линию.

Во-вторых, «Ростов» силён именно системой. Вряд ли Сверрир Ингасон, однозначно лучший защитник Премьер-Лиги на старте чемпионата, был бы так хорош в оборонительной четвёрке, но в «Ростове» исландец косплеит Сесара Наваса, блокирует 4 удара в своей штрафной и страхует своих даже в тех случаях, когда «Зениту» удаётся разрывать зону крайнего центрального защитника. А удавалось это крайне редко. В системе хороши и другие защитники «Ростова», чья участь в более сильных командах — маршрут Новосельцева. Система помогает нивелировать проблемы, возникающие без севшего в запас Александра Гацкана. Система вынуждает «Зенит» постоянно откатывать атаку назад, а при потере мяча — бояться быстрого перехода в атаку и длинных передач. Обычно за них цепляется Владимир Дядюн, но на Крестовском острове бороться вышел Эльдор Шомуродов. И каши не испортил.

Именно система игры «Ростова», поставленная Бердыевым и заботливо причёсанная Кучуком, вынуждает «Зенит» заниматься самокопанием и думать о собственных проблемах. Уже не впервые выясняется, что против насыщенной обороны, с тройкой защиты, традиционный приём с проникающими передачами из глубины под скоростной рывок Кокорина, Дриусси или Полоза работает с выскакивающим «экраном смерти». Снова становится ясно, что Леандро Паредес, крутой в разрушении, оставляет за спиной свободные зоны, если его провоцировать на прессинг и кидать мяч в зону аргентинца.

Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным. Перевод Кристиана Нобоа, впервые вышедшего в старте сине-бело-голубых в Премьер-Лиге, в глубину и подъём Ерохина на позицию «десятки» не добавил давления в чужой штрафной. Не оживил игру Себастьян Дриусси. Олег Шатов мог стать героем, но однажды мяч сняли у него с ноги, а в остальное время он играл по правилам «Ростова» — откатывал атаки без возможности ускориться в свободную зону.

Этот «Ростов» ничем не хуже команды Курбана Бердыева. На небольших отрезках игры он уставал, отдавал мяч «Зениту» и устало отбивался, но всё равно контролировал ситуацию, блокируя удары и подходы к штрафной. А потом — словно заливал в себя кофе и включался в новые энергичные отрезки, где удавался прессинг, чаще ошибался «Зенит», становилось больше подходов к чужим воротам. Если бы команда быстрее переходила в атаку и лучше принимала решения (особенно Мусса Думбия, часто выбиравший дальний удар вместо более интересных вариантов продолжения от Калачёва и Шомуродова), она могла бы увезти из Санкт-Петербурга и три очка.

Но увезла одно, и это тоже круто. При Курбане Бердыеве такого не было.

27.08.2017 20:00 Зрители 50404 основной раунд: 8-й тур Санкт-Петербург
Зенит 0:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Леонид Кучук
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
90′ Далер Кузяев 14
Матиас Краневиттер 8
78′ 80′ Дмитрий Полоз 7
Олег Шатов 17
55′ Кристиан Нобоа 16
Себастьян Дриусси 11
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
23 Миха Мевля
7 Артур Юсупов
18 Павел Могилевец
2 Тимофей Калачев (к) 87′
19 Хорен Байрамян
17 Мусса Думбья 89′
20 Жан Маер
14 Элдор Шомуродов 68′
10 Александр Зуев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 3
13 Угловые 5
9 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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