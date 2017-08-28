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28 августа 2017, 9:10 | Футбол: Премьер-лига | Югополис

«Краснодар» обыграл «Динамо» в домашнем матче

2 мяча в ворота соперников забил Федор Смолов.

2 мяча в ворота соперников забил Федор Смолов. Увеличить
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Футболисты «Краснодара» на своем поле обыграли «Динамо» в матче 8-го тура чемпионата России. Прошедшая на стадионе «Краснодар» встреча завершилась со счетом 2:0.

На 27-й и 60-й минуте забил Федор Смолов, судил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» с 15 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы, «Динамо» с 8 очками — 11, сообщает «Коммерсант».
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