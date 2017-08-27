Два мяча Смолова принесли победу «Краснодару» над «Динамо» в матче РФПЛ
ТАСС, 27 августа. «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Дважды отличился Федор Смолов (27-я и 60-я минуты).
Смолов, который является лучшим бомбардиром чемпионатов России сезонов-2015/16 и 2016/17, впервые вышел на поле в стартовом составе в матчах
«Краснодар» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 8 очками располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Уфой», «Динамо» примет
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