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27 августа 2017, 22:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Два мяча Смолова принесли победу «Краснодару» над «Динамо» в матче РФПЛ

ТАСС, 27 августа. «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Дважды отличился Федор Смолов (27-я и 60-я минуты).

Смолов, который является лучшим бомбардиром чемпионатов России сезонов-2015/16 и 2016/17, впервые вышел на поле в стартовом составе в матчах премьер-лиги этого сезона и забил свои первые мячи. Форвард пропустил начало сезона из- за травмы.

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 8 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Уфой», «Динамо» примет санкт-петербургский «Зенит».

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