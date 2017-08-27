Два мяча Смолова принесли победу «Краснодару» над «Динамо» в матче РФПЛ

Дважды отличился Федор Смолов (27-я и 60-я минуты).

Смолов, который является лучшим бомбардиром чемпионатов России сезонов-2015/16 и 2016/17, впервые вышел на поле в стартовом составе в матчах премьер-лиги этого сезона и забил свои первые мячи. Форвард пропустил начало сезона из- за травмы.

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 8 очками располагается на 11-й строчке.