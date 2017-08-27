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27 августа 2017, 22:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» и продлил беспроигрышную серию в РФПЛ до шести матчей

ТАСС, 27 августа. Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками. «Ростов» поднялся на третью позицию (15).

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с московским «Динамо», «Ростов» дома проведет матч против тульского «Арсенала».

27.08.2017 20:00 Зрители 50404 основной раунд: 8-й тур Санкт-Петербург
Зенит 0:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Леонид Кучук
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
90′ Далер Кузяев 14
Матиас Краневиттер 8
78′ 80′ Дмитрий Полоз 7
Олег Шатов 17
55′ Кристиан Нобоа 16
Себастьян Дриусси 11
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
91 Виталий Устинов
3 Мацей Вилюш
15 Сверрир Ингасон
23 Миха Мевля
7 Артур Юсупов
18 Павел Могилевец
2 Тимофей Калачев (к) 87′
19 Хорен Байрамян
17 Мусса Думбья 89′
20 Жан Маер
14 Элдор Шомуродов 68′
10 Александр Зуев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 3
13 Угловые 5
9 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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