«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» и продлил беспроигрышную серию в РФПЛ до шести матчей
ТАСС, 27 августа.
Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками. «Ростов» поднялся на третью позицию (15).
В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с московским «Динамо», «Ростов» дома проведет матч против тульского «Арсенала».
|27.08.2017 20:00
|Зрители 50404
|основной раунд: 8-й тур
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Леонид Кучук
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|3
|13
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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