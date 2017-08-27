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27 августа 2017, 21:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Арбитры вытирают о нас ноги

Главный тренер армейцев на пресс-конференции гневно прошелся по бригаде арбитров и судейскому корпусу.

Главный тренер армейцев гневно прошелся по бригаде арбитров. Увеличить
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— Первое, что хочу сказать: теперь у нас полярные эмоции, если сравнивать с теми, которые были несколько дней назад, — начал Гончаренко. — Конечно, нам не хотелось проигрывать третий матч дома. Но, к сожалению, нужно констатировать, что сейчас все судейские ошибки против нас. И то, что сегодня творил судья… Когда команда валяется, а арбитр этому способствует, мне тяжело понять. Плюс, конечно, засчитанный в наши ворота гол с явным нарушением. Мы после этого делали все возможное, чтобы забить и выиграть, несмотря на то, что находимся в плотном графике. И еще раз скажу: против нас приезжают команды обороняться по системе «девять-ноль», а судейский корпус еще способствует тому, чтобы остановить нас. Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. Более того, им во многих играх способствуют, а о нас позволяют себе вытирать ноги.

Мне, по большому счету, все равно по поводу какой-то дисквалификации, но понимаете: когда соперник глубоко обороняется, а судья ему всячески помогает, играть очень сложно. Тем более в плотном графике.

— В перерыве Акинфеев, уже после несправедливо засчитанного гола, сказал, что по такой игре ЦСКА не сможет победить, если не будет лучше атаковать. Довольны наступательным футболом команды во втором тайме?

— Нам не хватает креатива по такой плотной обороне соперника, это да. Но еще раз скажу: когда каждый вынос от ворот или ввод стандартного положения сопровождается затяжкой времени, а судья никаким образом на это не реагирует, футбол разбивается на отрезки. Чем больше отрезков — тем больше это способствует обороняющейся команде.

— Не считаете, что Васин вновь виновен в пропущенном голе? И не хотите ли посмотреть Алибекова из молодежки, рассмотреть его на месте центрального защитника?

— А вы родственник Алибекова? Зачем мы говорим о человеке, который с нами не тренируется?

Олег КОНОНОВ: «ЭТА ПОБЕДА БЫЛА НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов выразил удовлетворение результатом и отказался комментировать скандальный гол.

— Очень важные три очка, тем более мы в первый раз играли в Москве и победили после продолжительной серии неудач. Это было нам очень нужно сейчас. Благодарен ребятам за самоотдачу и собранность на протяжении всей игры и самоотверженность.

— А качеством игры довольны?

— Исходя из выбранной тактики — да, доволен. В своей атаке нам удалось забить. Если бы еще использовали контратаки, которые у нас были острее, чем у ЦСКА, счет был бы другим.

— Согласны, что ваш гол засчитан неверно? Смотрели уже повтор?

— Нет, не смотрел. Ничего сказать не могу.

— Почему остался в запасе Иванов и Семенов?

— Так была выбрана тактика игры, мы решили, что они помогут нам уже в процессе матча.

— Как можете объяснить поведение некоторых футболистов в концовке, которые тянули время?

— Могу сказать, что это была травма. Была и есть. Исмаэл Силва недавно к нам приехал, еще не готов до конца функционально, у него правда была судорога.

27.08.2017 17:30 Зрители 16400 основной раунд: 8-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:1 Ахмат
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
9 Заур Садаев (М. Митришев) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
63′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
80′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
16 Евгений Городов 65′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 53′
94 Филипе Сампайю
13 Милад Мохаммади
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев
40 Ризван Уциев (к) 82′ 78′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша 76′
17 Аблай Мбенг
9 Заур Садаев 67′
19 Олег Иванов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
7 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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