Виктор Гончаренко: Арбитры вытирают о нас ноги

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— Первое, что хочу сказать: теперь у нас полярные эмоции, если сравнивать с теми, которые были несколько дней назад, — начал Гончаренко. — Конечно, нам не хотелось проигрывать третий матч дома. Но, к сожалению, нужно констатировать, что сейчас все судейские ошибки против нас. И то, что сегодня творил судья… Когда команда валяется, а арбитр этому способствует, мне тяжело понять. Плюс, конечно, засчитанный в наши ворота гол с явным нарушением. Мы после этого делали все возможное, чтобы забить и выиграть, несмотря на то, что находимся в плотном графике. И еще раз скажу: против нас приезжают команды обороняться по системе «девять-ноль», а судейский корпус еще способствует тому, чтобы остановить нас. Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. Более того, им во многих играх способствуют, а о нас позволяют себе вытирать ноги.

Мне, по большому счету, все равно по поводу какой-то дисквалификации, но понимаете: когда соперник глубоко обороняется, а судья ему всячески помогает, играть очень сложно. Тем более в плотном графике.

— В перерыве Акинфеев, уже после несправедливо засчитанного гола, сказал, что по такой игре ЦСКА не сможет победить, если не будет лучше атаковать. Довольны наступательным футболом команды во втором тайме?

— Нам не хватает креатива по такой плотной обороне соперника, это да. Но еще раз скажу: когда каждый вынос от ворот или ввод стандартного положения сопровождается затяжкой времени, а судья никаким образом на это не реагирует, футбол разбивается на отрезки. Чем больше отрезков — тем больше это способствует обороняющейся команде.

— Не считаете, что Васин вновь виновен в пропущенном голе? И не хотите ли посмотреть Алибекова из молодежки, рассмотреть его на месте центрального защитника?

— А вы родственник Алибекова? Зачем мы говорим о человеке, который с нами не тренируется?

Олег КОНОНОВ: «ЭТА ПОБЕДА БЫЛА НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов выразил удовлетворение результатом и отказался комментировать скандальный гол.

— Очень важные три очка, тем более мы в первый раз играли в Москве и победили после продолжительной серии неудач. Это было нам очень нужно сейчас. Благодарен ребятам за самоотдачу и собранность на протяжении всей игры и самоотверженность.

— А качеством игры довольны?

— Исходя из выбранной тактики — да, доволен. В своей атаке нам удалось забить. Если бы еще использовали контратаки, которые у нас были острее, чем у ЦСКА, счет был бы другим.

— Согласны, что ваш гол засчитан неверно? Смотрели уже повтор?

— Нет, не смотрел. Ничего сказать не могу.

— Почему остался в запасе Иванов и Семенов?

— Так была выбрана тактика игры, мы решили, что они помогут нам уже в процессе матча.

— Как можете объяснить поведение некоторых футболистов в концовке, которые тянули время?

— Могу сказать, что это была травма. Была и есть. Исмаэл Силва недавно к нам приехал, еще не готов до конца функционально, у него правда была судорога.