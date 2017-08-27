Виктор Гончаренко: Арбитры вытирают о нас ноги
Главный тренер армейцев на
пресс-конференции гневно прошелся по бригаде арбитров и судейскому корпусу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Первое, что хочу сказать: теперь у нас полярные эмоции, если сравнивать с теми, которые были несколько дней назад, — начал Гончаренко. — Конечно, нам не хотелось проигрывать третий матч дома. Но, к сожалению, нужно констатировать, что сейчас все судейские ошибки против нас. И то, что сегодня творил судья… Когда команда валяется, а арбитр этому способствует, мне тяжело понять. Плюс, конечно, засчитанный в наши ворота гол с явным нарушением. Мы после этого делали все возможное, чтобы забить и выиграть, несмотря на то, что находимся в плотном графике. И еще раз скажу: против нас приезжают команды обороняться по системе «девять-ноль», а судейский корпус еще способствует тому, чтобы остановить нас. Мы
Мне, по большому счету, все равно по поводу
— В перерыве Акинфеев, уже после несправедливо засчитанного гола, сказал, что по такой игре ЦСКА не сможет победить, если не будет лучше атаковать. Довольны наступательным футболом команды во втором тайме?
— Нам не хватает креатива по такой плотной обороне соперника, это да. Но еще раз скажу: когда каждый вынос от ворот или ввод стандартного положения сопровождается затяжкой времени, а судья никаким образом на это не реагирует, футбол разбивается на отрезки. Чем больше отрезков — тем больше это способствует обороняющейся команде.
— Не считаете, что Васин вновь виновен в пропущенном голе? И не хотите ли посмотреть Алибекова из молодежки, рассмотреть его на месте центрального защитника?
— А вы родственник Алибекова? Зачем мы говорим о человеке, который с нами не тренируется?
Олег КОНОНОВ: «ЭТА ПОБЕДА БЫЛА НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА»
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов выразил удовлетворение результатом и отказался комментировать скандальный гол.
— Очень важные три очка, тем более мы в первый раз играли в Москве и победили после продолжительной серии неудач. Это было нам очень нужно сейчас. Благодарен ребятам за самоотдачу и собранность на протяжении всей игры и самоотверженность.
— А качеством игры довольны?
— Исходя из выбранной тактики — да, доволен. В своей атаке нам удалось забить. Если бы еще использовали контратаки, которые у нас были острее, чем у ЦСКА, счет был бы другим.
— Согласны, что ваш гол засчитан неверно? Смотрели уже повтор?
— Нет, не смотрел. Ничего сказать не могу.
— Почему остался в запасе Иванов и Семенов?
— Так была выбрана тактика игры, мы решили, что они помогут нам уже в процессе матча.
— Как можете объяснить поведение некоторых футболистов в концовке, которые тянули время?
— Могу сказать, что это была травма. Была и есть. Исмаэл Силва недавно к нам приехал, еще не готов до конца функционально, у него правда была судорога.
|Виктор Гончаренко
|Олег Кононов
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|20
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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