Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Заслуженная победа, мы старались. Неважно как, самое главное — выиграли. Повтор гола я не видел. Игра закончена. Судья ошибался во многих моментах против нас, теперь, может быть, в нашу пользу. Я тоже не очень доволен судейством сегодня.



Было тяжело обороняться, но мы бились за клуб, тренера и президента. Почему была серия из четырёх поражений? Не везло. С “Зенитом” счёт был не по игре, потому что арбитр должен был удалить Лунёва. Поэтому на ЦСКА мы отлично настроились и сделали то, что должны были.



Нормально ли тянуть время? Конечно. Иногда соперники тянут время. Это футбольные хитрости. Что случилось с Исмаэлом, который упал в концовке матча? У него свело ноги, мы все очень много бегали и старались», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.