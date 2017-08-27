Швец: Не важно как, самое главное — «Ахмат» выиграл у ЦСКА, игра закончена
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче восьмого тура РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Заслуженная победа, мы старались. Неважно как, самое главное — выиграли. Повтор гола я не видел. Игра закончена. Судья ошибался во многих моментах против нас, теперь, может быть, в нашу пользу. Я тоже не очень доволен судейством сегодня.
Было тяжело обороняться, но мы бились за клуб, тренера и президента. Почему была серия из четырёх поражений? Не везло. С “Зенитом” счёт был не по игре, потому что арбитр должен был удалить Лунёва. Поэтому на ЦСКА мы отлично настроились и сделали то, что должны были.
Нормально ли тянуть время? Конечно. Иногда соперники тянут время. Это футбольные хитрости. Что случилось с Исмаэлом, который упал в концовке матча? У него свело ноги, мы все очень много бегали и старались», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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