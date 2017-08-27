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27 августа 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА проиграл «Ахмату» дома впервые за всю историю

Поражение ЦСКА в домашнем поединке от «Ахмата» (0:1) стало первым за все время противостояния команд в чемпионатах России.

Московский ЦСКА уступил грозненскому Ахмату со счетом 0:1 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Единственный гол забил Заур Садаев (45-я минута). Увеличить
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До этого красно-синие десять раз принимали грозненцев дома, один раз сыграв вничью (в 2011-м — 2:2) и девять раз взяв верх.

Встречались команды и в Кубке России, где опять-таки ЦСКА оказался сильнее — пусть и в дополнительное время Щенников принес победу армейцам. (Алексей МОРОЗ).

27.08.2017 17:30 Зрители 16400 основной раунд: 8-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:1 Ахмат
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
9 Заур Садаев (М. Митришев) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
63′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
80′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
16 Евгений Городов 65′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 53′
94 Филипе Сампайю
13 Милад Мохаммади
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев
40 Ризван Уциев (к) 82′ 78′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша 76′
17 Аблай Мбенг
9 Заур Садаев 67′
19 Олег Иванов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
7 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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