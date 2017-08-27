ЦСКА проиграл «Ахмату» дома впервые за всю историю

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До этого красно-синие десять раз принимали грозненцев дома, один раз сыграв вничью (в 2011-м — 2:2) и девять раз взяв верх.