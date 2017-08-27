ЦСКА проиграл «Ахмату» дома впервые за всю историю
Поражение ЦСКА в домашнем поединке от «Ахмата» (0:1) стало первым за все время противостояния команд в чемпионатах России.
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Встречались команды и в Кубке России, где
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Олег Кононов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|20
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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