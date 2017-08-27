«Ни в коем случае не ошибка Вилкова». Будогосский о голе в ворота ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал «СЭ» ситуацию со взятием ворот ЦСКА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После прострела в штрафную ЦСКА с левого фланга на 45-й минуте Виктор Васин не смог вынести мяч в поле — и срезал себе его за спину. Магомед Митришев догнал мяч у линии ворот — и прострелил к ближней штанге. Заур Садаев переиграл Игоря Акинфеева с близкого расстояния.
При этом, как показалось, перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот. Именно об этом армейцы сигнализировали главному арбитру Михаилу Вилкову и его помощникам. Однако судьи к Акинфееву и его партнерам не прислушались.
КОММЕНТАРИЙ БУДОГОССКОГО
— Судя по тому, как момент показан на экране телевизора, на крупном плане, полагаю, что допущена ошибка, — говорит глава департамента судейства и инспектирования. — Но хочу подчеркнуть вот какую деталь — это, прежде всего, ошибка ассистента.
— Почему?
— Потому что момент не был достаточно динамичным и, полагаю, помощник Кудрявцев обязан в таком случае среагировать. Еще должен посмотреть, где располагался ассистент, чтобы понять, почему допущена ошибка. Важен не только факт ошибки, но и по какой причине она возникла. Одновременно хотел бы сказать, что ни в коем случае нельзя говорить, что это ошибка судьи Вилкова. Потому что ответственность несет ассистент. Момент для нас неприятный, выводы будут сделаны.
— Ваша точка зрения по видеоповторам после этого матча не поменялась?
— Надо понять вот какую вещь. Я не против видеоповторов как таковых — как способа поиска истины. Я против той модели, которая сегодня существует. Потому что она явно несовершенна, она лишает футбол зрелищности. И схема с видеоповторами не всегда, к сожалению, срабатывает так, как должна срабатывать — это мы видели не примере игры сборной России на Кубке конфедераций.
|Виктор Гончаренко
|Олег Кононов
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|20
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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