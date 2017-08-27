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27 августа 2017, 21:10 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Ни в коем случае не ошибка Вилкова». Будогосский о голе в ворота ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал «СЭ» ситуацию со взятием ворот ЦСКА.

Главный судья прокомментировал ситуацию со взятием ворот ЦСКА. Увеличить
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После прострела в штрафную ЦСКА с левого фланга на 45-й минуте Виктор Васин не смог вынести мяч в поле — и срезал себе его за спину. Магомед Митришев догнал мяч у линии ворот — и прострелил к ближней штанге. Заур Садаев переиграл Игоря Акинфеева с близкого расстояния.

При этом, как показалось, перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот. Именно об этом армейцы сигнализировали главному арбитру Михаилу Вилкову и его помощникам. Однако судьи к Акинфееву и его партнерам не прислушались.

КОММЕНТАРИЙ БУДОГОССКОГО

— Судя по тому, как момент показан на экране телевизора, на крупном плане, полагаю, что допущена ошибка, — говорит глава департамента судейства и инспектирования. — Но хочу подчеркнуть вот какую деталь — это, прежде всего, ошибка ассистента.

— Почему?

— Потому что момент не был достаточно динамичным и, полагаю, помощник Кудрявцев обязан в таком случае среагировать. Еще должен посмотреть, где располагался ассистент, чтобы понять, почему допущена ошибка. Важен не только факт ошибки, но и по какой причине она возникла. Одновременно хотел бы сказать, что ни в коем случае нельзя говорить, что это ошибка судьи Вилкова. Потому что ответственность несет ассистент. Момент для нас неприятный, выводы будут сделаны.

— Ваша точка зрения по видеоповторам после этого матча не поменялась?

— Надо понять вот какую вещь. Я не против видеоповторов как таковых — как способа поиска истины. Я против той модели, которая сегодня существует. Потому что она явно несовершенна, она лишает футбол зрелищности. И схема с видеоповторами не всегда, к сожалению, срабатывает так, как должна срабатывать — это мы видели не примере игры сборной России на Кубке конфедераций.

27.08.2017 17:30 Зрители 16400 основной раунд: 8-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:1 Ахмат
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
9 Заур Садаев (М. Митришев) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
63′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
80′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
16 Евгений Городов 65′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 53′
94 Филипе Сампайю
13 Милад Мохаммади
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев
40 Ризван Уциев (к) 82′ 78′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша 76′
17 Аблай Мбенг
9 Заур Садаев 67′
19 Олег Иванов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
7 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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