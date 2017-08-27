«Ни в коем случае не ошибка Вилкова». Будогосский о голе в ворота ЦСКА

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После прострела в штрафную ЦСКА с левого фланга на 45-й минуте Виктор Васин не смог вынести мяч в поле — и срезал себе его за спину. Магомед Митришев догнал мяч у линии ворот — и прострелил к ближней штанге. Заур Садаев переиграл Игоря Акинфеева с близкого расстояния.

При этом, как показалось, перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот. Именно об этом армейцы сигнализировали главному арбитру Михаилу Вилкову и его помощникам. Однако судьи к Акинфееву и его партнерам не прислушались.

КОММЕНТАРИЙ БУДОГОССКОГО

— Судя по тому, как момент показан на экране телевизора, на крупном плане, полагаю, что допущена ошибка, — говорит глава департамента судейства и инспектирования. — Но хочу подчеркнуть вот какую деталь — это, прежде всего, ошибка ассистента.

— Почему?

— Потому что момент не был достаточно динамичным и, полагаю, помощник Кудрявцев обязан в таком случае среагировать. Еще должен посмотреть, где располагался ассистент, чтобы понять, почему допущена ошибка. Важен не только факт ошибки, но и по какой причине она возникла. Одновременно хотел бы сказать, что ни в коем случае нельзя говорить, что это ошибка судьи Вилкова. Потому что ответственность несет ассистент. Момент для нас неприятный, выводы будут сделаны.

— Ваша точка зрения по видеоповторам после этого матча не поменялась?

— Надо понять вот какую вещь. Я не против видеоповторов как таковых — как способа поиска истины. Я против той модели, которая сегодня существует. Потому что она явно несовершенна, она лишает футбол зрелищности. И схема с видеоповторами не всегда, к сожалению, срабатывает так, как должна срабатывать — это мы видели не примере игры сборной России на Кубке конфедераций.