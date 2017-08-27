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27 августа 2017, 20:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Будогосский: Судьи допустили ошибку в эпизоде с голом «Ахмата» в игре с ПФК ЦСКА

Судьи допустили ошибку, засчитав гол «Ахмата» в ворота ЦСКА в матче чемпионата России по футболу, ответственность за это несет ассистент главного арбитра Михаила Вилкова, заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Судьи допустили ошибку засчитав гол <span class=error>Ахмата</span> в ворота ЦСКА в матче чемпионата России по футболу ответственность за это несет ассистент главного арбитра Михаила <span class=error>Вилкова</span> заявил агентству Р-Спорт глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Андрей Будогосский. Увеличить
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Встреча ЦСКА и «Ахмата» прошла в воскресенье на «Арене ЦСКА» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче на 45-й минуте забил Заур Садаев. Перед взятием ворот мяч пересек лицевую линию.

«К сожалению, мы допустили ошибку в этом эпизоде, как я видел это по трансляции на телевизионном экране. Но надо понимать, кто и за что отвечает на футбольном поле, поэтому не надо говорить о том, что Вилков тут виноват. За эту ситуацию отвечает ассистент судьи. Полагаю, что, к сожалению, он допустил здесь ошибку», — сказал Будогосский по телефону.

«Я хотел, чтобы всем было понятно, что Вилков тут ни причём абсолютно. У него в этом матче были другие функции и задачи, с которыми он, на мой взгляд, справился достаточно успешно. Что касается ошибки ассистента, то надо понять не только тот факт, что она была, но и почему она была допущена», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Будогосского, эпизод будет рассмотрен на ближайшем заседании контрольно-квалификационной комиссии. «Безусловно, мы будем смотреть эпизод, позицию ассистента в этом игровом эпизоде, чтобы понять, почему была допущена ошибка. Безусловно, эта ситуация станет предметом рассмотрения на заседании контрольно-квалификационной комиссии», — сообщил глава департамента судейства РФС.

27.08.2017 17:30 Зрители 16400 основной раунд: 8-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:1 Ахмат
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
9 Заур Садаев (М. Митришев) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
63′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
80′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
16 Евгений Городов 65′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 53′
94 Филипе Сампайю
13 Милад Мохаммади
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев
40 Ризван Уциев (к) 82′ 78′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша 76′
17 Аблай Мбенг
9 Заур Садаев 67′
19 Олег Иванов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
7 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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