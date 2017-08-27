Будогосский: Судьи допустили ошибку в эпизоде с голом «Ахмата» в игре с ПФК ЦСКА
Судьи допустили ошибку, засчитав гол «Ахмата» в ворота ЦСКА в матче чемпионата России по футболу, ответственность за это несет ассистент главного арбитра Михаила Вилкова, заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
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Встреча ЦСКА и «Ахмата» прошла в воскресенье на «Арене ЦСКА» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче на 45-й минуте забил Заур Садаев. Перед взятием ворот мяч пересек лицевую линию.
«К сожалению, мы допустили ошибку в этом эпизоде, как я видел это по трансляции на телевизионном экране. Но надо понимать, кто и за что отвечает на футбольном поле, поэтому не надо говорить о том, что Вилков тут виноват. За эту ситуацию отвечает ассистент судьи. Полагаю, что, к сожалению, он допустил здесь ошибку», — сказал Будогосский по телефону.
«Я хотел, чтобы всем было понятно, что Вилков тут ни причём абсолютно. У него в этом матче были другие функции и задачи, с которыми он, на мой взгляд, справился достаточно успешно. Что касается ошибки ассистента, то надо понять не только тот факт, что она была, но и почему она была допущена», — подчеркнул собеседник агентства.
По словам Будогосского, эпизод будет рассмотрен на ближайшем заседании контрольно-квалификационной комиссии. «Безусловно, мы будем смотреть эпизод, позицию ассистента в этом игровом эпизоде, чтобы понять, почему была допущена ошибка. Безусловно, эта ситуация станет предметом рассмотрения на заседании контрольно-квалификационной комиссии», — сообщил глава департамента судейства РФС.