Игорь Гамула: Даже с таким составом «Спартак» выйдет из группы. Вместе c «Ливерпулем»
Бывший главный тренер «Ростова» — о битве в Хабаровске, проблемах «Спартака» и ожиданиях от Лиги чемпионов.
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.— Чего не хватило «Спартаку», чтоб дожать «СКА-Хабаровск»?
— Хладнокровия в завершающей стадии. После двух поражений подряд в действиях игроков явно чувствовалась нервозность, скованность. Плюс шикарный матч выдал Довбня. Но чемпион не был беспомощным или мертвым. Футболисты хорошо двигались, здорово открывались, принимая мяч между линиями. Создали кучу моментов. Особенно выделялись Промес, Луиз Адриану и Глушаков. Только забить не удалось. В остальном «Спартак» упреков точно не заслужил.
— Вам не кажется, что играть в пять защитников стоило не в Хабаровске, а против «Зенита», ЦСКА или «Локомотива»?
— Когда от таких команд в трех матчах получаешь 11 мячей,
— Еще бы! Больше «Спартака» в этом сезоне пропустил лишь «Анжи»!
— Таски, Боккетти, Джикия — неплохие защитники, но стабильностью похвастать не могут. Когда выходят втроем, играют строже, внимательнее. Надежнее. Учитывая уровень футболистов, собранных в обороне, сегодня для «Спартака» схема в три центральных — пожалуй, оптимальный вариант.
— Кутепов — четвертый лишний?
— Трудно понять, в какой он сейчас форме. В Хабаровске, выйдя на замену вместо травмированного Таски, отыграл почти час, но работы у него толком не было. Хозяева практически не атаковали. Во втором тайме вообще стояли на своей половине поля, еле двигались. Кроме бойцовских качеств ничего не показали. Так что по этому матчу судить о готовности Кутепова нельзя. Конечно, Каррера — не враг себе. Раз в последнее время доверяет другим защитникам, значит,
— Удивились, что в основе вышел Селихов?
— Честно? Да.
— Допускаете, что Каррера решил психологически его поддержать?
— Не исключено. Впрочем, в Хабаровске можно было и меня в ворота поставить — я бы тоже заработал «сухарь». Если у соперника ноль ударов в створ…
— Ребров сильнее Селихова?
— Мне кажется, это вратари одного класса. Но в Лиге чемпионов, полагаю, будет играть Ребров. Он опытнее. Да и заслужил это надежной игрой в чемпионском сезоне.
— Про Пашалича говорят разное.
— Мне Пашалич понравился. Хорошо работает с мячом, не стесняется бить по воротам, видит поле. В Хабаровске, например, отдал Комбарову изумительный пас вразрез. Но функционально на сто процентов пока не готов. Как только наберет «физику», должен прибавить.
— Фернанду тоже далек от оптимальной формы?
— Да. Он и в предыдущих матчах допускал ошибки, и с Хабаровском пару раз обрезал. В прошлом сезоне бразилец подобных вольностей себе не позволял. Зато Глушаков прибавляет. В каждом матче проделывает громадный объем работы, бьется, старается. Хотя ему сложнее.
— Как для себя объясняете стартовые неудачи «Спартака»?
— После чемпионства ребята
— А в Хабаровске?
— Вот здесь весь матч двигались неплохо. Но фарт ушел. Если в прошлом сезоне у «Спартака» залетало все, то сейчас мяч в ворота не идет.
— Шансы отстоять титул теперь близки к нулю?
— Почему? Конкуренты оторвались далеко, но я бы не торопился сбрасывать «Спартак» со счетов. Думаю, двухнедельный перерыв пойдет на пользу. В ближайшее время команда найдет свою игру и включится в чемпионскую гонку.
— «Зенит» — главный фаворит?
—
— На какие позиции?
— В первую очередь необходимо усилить центр обороны. Не помешал бы еще креативный полузащитник. Хотя и с таким составом «Спартаку» по силам выйти из группы в Лиге чемпионов. Буду болеть за него всей душой.
— Это прекрасно. Но откуда оптимизм, Игорь Васильевич?
— С «Ливерпулем» действительно будет трудновато бороться. Клопп преобразил команду, она стала сплоченной, агрессивно действует в атаке. А вот «Севилья» нынче не та, что во времена Эмери. Играть с ней можно. С «Марибором» — тем более. Думаю, из этой группы в
|27.08.2017 11:00
|Зрители 14524
|основной раунд: 8-й тур
|им. Ленина
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Спартак М
|Первый тайм: 0:0
|Алексей Поддубский
|Массимо Каррера
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|2
|Удары (всего)
|26
|0
|Удары в створ
|13
|0
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
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