Игорь Гамула: Даже с таким составом «Спартак» выйдет из группы. Вместе c «Ливерпулем»

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.— Чего не хватило «Спартаку», чтоб дожать «СКА-Хабаровск»?

— Хладнокровия в завершающей стадии. После двух поражений подряд в действиях игроков явно чувствовалась нервозность, скованность. Плюс шикарный матч выдал Довбня. Но чемпион не был беспомощным или мертвым. Футболисты хорошо двигались, здорово открывались, принимая мяч между линиями. Создали кучу моментов. Особенно выделялись Промес, Луиз Адриану и Глушаков. Только забить не удалось. В остальном «Спартак» упреков точно не заслужил.

— Вам не кажется, что играть в пять защитников стоило не в Хабаровске, а против «Зенита», ЦСКА или «Локомотива»?

— Когда от таких команд в трех матчах получаешь 11 мячей, волей-неволей начинаешь думать о том, как обезопасить собственные ворота. Вот Каррера и решил после долгого перерыва вновь прибегнуть к расстановке с тремя центральными защитниками. Сделано это с прицелом на Лигу чемпионов, где наверняка будет использовать такую же схему. Все-таки уровень соперников там гораздо серьезнее. Пока в центре обороны постоянно шла ротация, но ни один вариант Карреру, судя по всему, не устроил.

— Еще бы! Больше «Спартака» в этом сезоне пропустил лишь «Анжи»!

— Таски, Боккетти, Джикия — неплохие защитники, но стабильностью похвастать не могут. Когда выходят втроем, играют строже, внимательнее. Надежнее. Учитывая уровень футболистов, собранных в обороне, сегодня для «Спартака» схема в три центральных — пожалуй, оптимальный вариант.

— Кутепов — четвертый лишний?

— Трудно понять, в какой он сейчас форме. В Хабаровске, выйдя на замену вместо травмированного Таски, отыграл почти час, но работы у него толком не было. Хозяева практически не атаковали. Во втором тайме вообще стояли на своей половине поля, еле двигались. Кроме бойцовских качеств ничего не показали. Так что по этому матчу судить о готовности Кутепова нельзя. Конечно, Каррера — не враг себе. Раз в последнее время доверяет другим защитникам, значит, что-то в действиях парня не устраивает. Илье надо пахать и ни на кого не обижаться. Кстати, молодец, что неделю назад провел 90 минут за «Спартак-2». Когда долго сидишь в запасе, игровая практика в первом дивизионе — тоже полезный опыт.

— Удивились, что в основе вышел Селихов?

— Честно? Да. Ребров-то в этом году повода для замены не давал. Разве что пятый гол в Петербурге на его совести, но он уже ни на что не влиял. А Селихов пропустил два от ЦСКА, четыре — от «Локомотива»… В такой ситуации выход Реброва, казалось, напрашивался. Не знаю, почему выбор снова пал на Селихова.

— Допускаете, что Каррера решил психологически его поддержать?

— Не исключено. Впрочем, в Хабаровске можно было и меня в ворота поставить — я бы тоже заработал «сухарь». Если у соперника ноль ударов в створ…

— Ребров сильнее Селихова?

— Мне кажется, это вратари одного класса. Но в Лиге чемпионов, полагаю, будет играть Ребров. Он опытнее. Да и заслужил это надежной игрой в чемпионском сезоне.

— Про Пашалича говорят разное. Кто-то в него категорически не верит, кто-то считает, что «Спартаку» поможет. А вы как думаете?

— Мне Пашалич понравился. Хорошо работает с мячом, не стесняется бить по воротам, видит поле. В Хабаровске, например, отдал Комбарову изумительный пас вразрез. Но функционально на сто процентов пока не готов. Как только наберет «физику», должен прибавить. Все-таки в «Милан» и «Челси» абы кого не возьмут.

— Фернанду тоже далек от оптимальной формы?

— Да. Он и в предыдущих матчах допускал ошибки, и с Хабаровском пару раз обрезал. В прошлом сезоне бразилец подобных вольностей себе не позволял. Зато Глушаков прибавляет. В каждом матче проделывает громадный объем работы, бьется, старается. Хотя ему сложнее. Из-за Кубка конфедераций парень вообще остался без отпуска. В 30 лет такое бесследно не проходит.

— Как для себя объясняете стартовые неудачи «Спартака»?

— После чемпионства ребята чуть-чуть расслабились. Решили, что мастерства у них достаточно. Выходили на поле без прежней злости, настырности, запредельной самоотдачи. А осечки в первых турах сразу обернулись психологической неуверенностью. Есть вопросы и по физическим кондициям игроков. В матчах с ЦСКА и «Локомотивом» спартаковцы прилично смотрелись в первом тайме, однако во втором выглядели уже не так свежо.

— А в Хабаровске?

— Вот здесь весь матч двигались неплохо. Но фарт ушел. Если в прошлом сезоне у «Спартака» залетало все, то сейчас мяч в ворота не идет.

— Шансы отстоять титул теперь близки к нулю?

— Почему? Конкуренты оторвались далеко, но я бы не торопился сбрасывать «Спартак» со счетов. Думаю, двухнедельный перерыв пойдет на пользу. В ближайшее время команда найдет свою игру и включится в чемпионскую гонку.

— «Зенит» — главный фаворит?

— По-моему, это уже всем очевидно. Главное, длинная скамейка позволяет Манчини спокойно вести борьбу на два фронта. ЦСКА и «Локомотиву», когда начнутся еврокубки, будет намного тяжелее. Я-то помню, какие сложности в прошлом сезоне испытывал «Ростов», где тоже кадровых проблем хватало. За «Спартак» в этом смысле менее тревожно. К тому же до закрытия трансферного окна наверняка будут два серьезных приобретения.

— На какие позиции?

— В первую очередь необходимо усилить центр обороны. Не помешал бы еще креативный полузащитник. Хотя и с таким составом «Спартаку» по силам выйти из группы в Лиге чемпионов. Буду болеть за него всей душой.

— Это прекрасно. Но откуда оптимизм, Игорь Васильевич?