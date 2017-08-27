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27 августа 2017, 20:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: Сейчас все судейские ошибки против ЦСКА, о нас вытирают ноги

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) в матче восьмого тура РФПЛ.

Главный тренер ЦСКА Виктор <span class=error>Гончаренко</span> прокомментировал домашнее поражение от <span class=error>Ахмата</span> (0:1) в матче восьмого тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

«К сожалению, надо констатировать, что сейчас все судейские ошибки против нас. И то, что сегодня творил судья… Когда команда падает и валяется, а он этому способствует, мне это тяжело понять. Плюс засчитан гол с явным нарушением. Мы после этого делали всё возможное, чтобы выиграть, несмотря на то что находимся в плотном графике.

Против нас приезжают команды и обороняются по схеме 9−0. И судейский корпус способствует тому, чтобы остановить нас. Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. О нас позволяют себе вытирать ноги. Мне по большому счёту всё равно на какие-то дисквалификации, но, понимаете, когда глубоко соперник обороняется, а судья всячески ему помогает, играть очень сложно, тем более находясь в плотном графике.

Нам не хватает креатива в атаке, но ещё раз скажу: когда каждый удар от ворот или ввод стандартного положения сопровождается затяжкой времени, а судья никак не реагирует, игра разбивается на отрезки. И чем больше отрезков, тем больше способствует обороняющейся команде, — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

27.08.2017 17:30 Зрители 16400 основной раунд: 8-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:1 Ахмат
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
9 Заур Садаев (М. Митришев) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
63′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
80′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
16 Евгений Городов 65′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 53′
94 Филипе Сампайю
13 Милад Мохаммади
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев
40 Ризван Уциев (к) 82′ 78′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша 76′
17 Аблай Мбенг
9 Заур Садаев 67′
19 Олег Иванов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
7 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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