Гончаренко: Сейчас все судейские ошибки против ЦСКА, о нас вытирают ноги

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

«К сожалению, надо констатировать, что сейчас все судейские ошибки против нас. И то, что сегодня творил судья… Когда команда падает и валяется, а он этому способствует, мне это тяжело понять. Плюс засчитан гол с явным нарушением. Мы после этого делали всё возможное, чтобы выиграть, несмотря на то что находимся в плотном графике.

Против нас приезжают команды и обороняются по схеме 9−0. И судейский корпус способствует тому, чтобы остановить нас. Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. О нас позволяют себе вытирать ноги. Мне по большому счёту всё равно на какие-то дисквалификации, но, понимаете, когда глубоко соперник обороняется, а судья всячески ему помогает, играть очень сложно, тем более находясь в плотном графике.

Нам не хватает креатива в атаке, но ещё раз скажу: когда каждый удар от ворот или ввод стандартного положения сопровождается затяжкой времени, а судья никак не реагирует, игра разбивается на отрезки. И чем больше отрезков, тем больше способствует обороняющейся команде, — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.