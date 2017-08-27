Валерий Масалитин: Васин периодически играет на расслабоне. Где молодежь?
Бывший нападающий ЦСКА — об ошибке Виктора Васина в матче с «Ахматом» и обороне армейцев в целом.
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Видимо, что-то случилось...
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— Конечно, гол нельзя было засчитывать. Видно, что мяч пересек линию. Куда смотрел помощник арбитра?! — возмутился Масалитин.
— Это не оправдывает Васина?
— А у него такая манера игры. Вот и все.
— Какая такая?
— Васин периодически теряет концентрацию. Не всегда сохраняет внимание. Отсюда и ляпы. В
— К кому еще?
— Да к тому же Игнашевичу. Доигрывай эпизод до конца! Зачем ты руки поднимаешь? Сначала вынеси мяч, а потом разбирайся. Здесь стоит говорить о цепочке ошибок.
— Вы говорите о том, что Васину не всегда хватает концентрации. Но ведь он
— Не только в ЦСКА, но и в сборной… Ну манера у нега такая. Его не переделаешь.
— Невозможно переучить?
— Нет! Поздно. Ну что поделаешь? Периодически он играет на расслабоне…
— И что же с этим тогда делать?
— Ротировать состав. Плюс молодежь подтягивать.
— Но ведь Гончаренко сам себе не враг. Раз отдал молодого Чернова в аренду, значит, тот пока не тянет.
— Чернова мы вообще в первый раз увидели в сборной, а не в ЦСКА… То есть легче попасть в национальную команду, чем в основу армейцев? Конечно,
— Ваш бывший одноклубник Дмитрий Кузнецов недавно сказал: Васин — не игрок уровня ЦСКА…
— Интересный вопрос. Если Васин играет за сборную, значит, уровень национальной команды у нас вот такой…
— А кто из российских центральных защитников сейчас сильнее Васина, если не брать Игнашевича и Березуцких?
— Да тот же Джикия.
— Еще?
— Надо посмотреть еще. Кутепов был… Хотя он сейчас не играет, посадили на лавочку.
— Получается, особо никого и нет?
— Нужно молодежи доверять! Иначе ничего не получится. Может быть, купить молодого иностранца. Ведь нашли
— Игнашевич и Березуцкие, возможно, проводят последний сезон за ЦСКА. Что дальше?
— Вопрос… Они уйдут и что будет? Караул? К этому все идет. Нужно же подтягивать молодежь уже сейчас. Братьям и Игнашевичу уже не хватает скорости. А Васин так периодически и будет ошибаться… Уверен, надо молодых выпускать хотя бы на Кубок, доверять, доверять и еще раз доверять!
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