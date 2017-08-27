Валерий Масалитин: Васин периодически играет на расслабоне. Где молодежь?

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— Конечно, гол нельзя было засчитывать. Видно, что мяч пересек линию. Куда смотрел помощник арбитра?! — возмутился Масалитин.

— Это не оправдывает Васина?

— А у него такая манера игры. Вот и все.

— Какая такая?

— Васин периодически теряет концентрацию. Не всегда сохраняет внимание. Отсюда и ляпы. В каких-то эпизодах он позволяет себе вальяжность. И это оборачивается такими голами. Но здесь претензии можно предъявлять не только Васину.

— К кому еще?

— Да к тому же Игнашевичу. Доигрывай эпизод до конца! Зачем ты руки поднимаешь? Сначала вынеси мяч, а потом разбирайся. Здесь стоит говорить о цепочке ошибок.

— Вы говорите о том, что Васину не всегда хватает концентрации. Но ведь он вообще-то играет в ЦСКА.

— Не только в ЦСКА, но и в сборной… Ну манера у нега такая. Его не переделаешь.

— Невозможно переучить?

— Нет! Поздно. Ну что поделаешь? Периодически он играет на расслабоне…

— И что же с этим тогда делать?

— Ротировать состав. Плюс молодежь подтягивать.

— Но ведь Гончаренко сам себе не враг. Раз отдал молодого Чернова в аренду, значит, тот пока не тянет.

— Чернова мы вообще в первый раз увидели в сборной, а не в ЦСКА… То есть легче попасть в национальную команду, чем в основу армейцев? Конечно, что-то нужно делать с Васиным. Такие ошибки не красят не только игрока ЦСКА, но и защитника сборной страны!

— Ваш бывший одноклубник Дмитрий Кузнецов недавно сказал: Васин — не игрок уровня ЦСКА…

— Интересный вопрос. Если Васин играет за сборную, значит, уровень национальной команды у нас вот такой…

— А кто из российских центральных защитников сейчас сильнее Васина, если не брать Игнашевича и Березуцких?

— Да тот же Джикия.

— Еще?

— Надо посмотреть еще. Кутепов был… Хотя он сейчас не играет, посадили на лавочку.

— Получается, особо никого и нет?

— Нужно молодежи доверять! Иначе ничего не получится. Может быть, купить молодого иностранца. Ведь нашли когда-то Фернандеса. Что-то надо уже делать.

— Игнашевич и Березуцкие, возможно, проводят последний сезон за ЦСКА. Что дальше?

— Вопрос… Они уйдут и что будет? Караул? К этому все идет. Нужно же подтягивать молодежь уже сейчас. Братьям и Игнашевичу уже не хватает скорости. А Васин так периодически и будет ошибаться… Уверен, надо молодых выпускать хотя бы на Кубок, доверять, доверять и еще раз доверять!