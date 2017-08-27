Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30811594/
27 августа 2017, 20:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Ошибка Васина? Почему мы не говорим об ошибке судьи?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что в эпизоде с пропущенным голом виноват не защитник Виктор Васин, а арбитр, который не увидел ошибку и засчитал взятие ворот.

Главный тренер ЦСКА Виктор <span class=error>Гончаренко</span> после поражения от <span class=error>Ахмата</span> (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил что в эпизоде с пропущенным голом виноват не защитник Виктор <span class=error>Васин</span> а арбитр который не увидел ошибку и засчитал взятие ворот. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Он также добавил, что команде нужна пауза после большого количества проведенных игр.

— Не думаю, что на результате сказалась усталость после матча с «Янг Бойз» (в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов, который завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев. — Прим. «СЭ»), — сказал во флеш-интервью после матча Гончаренко. — У нас было хорошее движение, не хватило в атаке, чтобы вскрыть команду, которая достаточно хорошо обороняется.

Нужно ли команде усиление? Причем тут усиление? Те, кто был на поле, вполне могли найти 1−2 момента, чтобы забить гол. К сожалению, этого не произошло. Мы не нашли лазейку в обороне. Мы проиграли третью домашнюю игру. Как я могу быть доволен? Да, нам нужна сейчас пауза, ведь мы достаточно много игр сыграли после начала чемпионата.

Ошибка Васина? Почему мы не говорим об ошибке судьи, который ошибочно засчитал гол? Все привыкли, что виноват Васин. А на самом деле судья не видит ошибку и засчитывает гол.

Достаточно ли укомплектована команда? Какая разница, что я считаю? Еще есть 4 дня, чтобы посмотреть, что происходит.

27.08.2017 17:30 Зрители 16400 основной раунд: 8-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:1 Ахмат
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
9 Заур Садаев (М. Митришев) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
63′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
80′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
16 Евгений Городов 65′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 53′
94 Филипе Сампайю
13 Милад Мохаммади
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев
40 Ризван Уциев (к) 82′ 78′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша 76′
17 Аблай Мбенг
9 Заур Садаев 67′
19 Олег Иванов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
7 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

Ситуация в "Барселоне" выходит из-под контроля

Английские клубы просматривают игрока ЦСКА

Московский клуб хочет арендовать форварда "Зенита"