Виктор Гончаренко: Ошибка Васина? Почему мы не говорим об ошибке судьи?

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Он также добавил, что команде нужна пауза после большого количества проведенных игр.

— Не думаю, что на результате сказалась усталость после матча с «Янг Бойз» (в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов, который завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев. — Прим. «СЭ»), — сказал во флеш-интервью после матча Гончаренко. — У нас было хорошее движение, не хватило в атаке, чтобы вскрыть команду, которая достаточно хорошо обороняется.

Нужно ли команде усиление? Причем тут усиление? Те, кто был на поле, вполне могли найти 1−2 момента, чтобы забить гол. К сожалению, этого не произошло. Мы не нашли лазейку в обороне. Мы проиграли третью домашнюю игру. Как я могу быть доволен? Да, нам нужна сейчас пауза, ведь мы достаточно много игр сыграли после начала чемпионата.

Ошибка Васина? Почему мы не говорим об ошибке судьи, который ошибочно засчитал гол? Все привыкли, что виноват Васин. А на самом деле судья не видит ошибку и засчитывает гол.

Достаточно ли укомплектована команда? Какая разница, что я считаю? Еще есть 4 дня, чтобы посмотреть, что происходит.