Судейская бригада матча ЦСКА — «Ахмат» ошибочно засчитала гол грозненской команды после того, как мяч покинул пределы поля.

«Главный судья матча не мог видеть, ушел ли мяч за лицевую линию или нет. Скорее всего, линейный арбитр занял неправильную позицию и не смог правильно оценить эпизод. Как избежать таких ошибок в будущем? Думаю, что тут сказался человеческий фактор», — сказал Бутенко.

В данный момент идет второй тайм встречи, счет 1:0 в пользу клуба из Грозного.