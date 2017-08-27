Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30811528/
27 августа 2017, 20:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бутенко: Ошибку судей в матче ЦСКА — «Ахмат» можно списать на человеческий фактор

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Ошибку судейской бригады в матче восьмого тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» можно объяснить человеческим фактором. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.

Судейская бригада матча ЦСКА — «Ахмат» ошибочно засчитала гол грозненской команды после того, как мяч покинул пределы поля.

«Главный судья матча не мог видеть, ушел ли мяч за лицевую линию или нет. Скорее всего, линейный арбитр занял неправильную позицию и не смог правильно оценить эпизод. Как избежать таких ошибок в будущем? Думаю, что тут сказался человеческий фактор», — сказал Бутенко.

В данный момент идет второй тайм встречи, счет 1:0 в пользу клуба из Грозного.

27.08.2017 17:30 основной раунд: 8-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:1 Ахмат
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
9 Заур Садаев (М. Митришев) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
63′ Виктор Васин 5
Федор Чалов 63
80′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
16 Евгений Городов 65′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 53′
94 Филипе Сампайю
13 Милад Мохаммади
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
95 Магомед Митришев
40 Ризван Уциев (к) 81′ 78′
15 Андрей Семенов
77 Бернард Бериша 76′
17 Аблай Мбенг
9 Заур Садаев 67′
19 Олег Иванов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 3
7 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ

Тарпищев: победа Шараповой на US Open маловероятна, но она способна пройти далеко

Морозов: КМ по хоккею среди молодежных команд будет проходить в Сочи на постоянной основе

Прыгун в высоту Лысенко стал вторым с личным рекордом на турнире в Эберштадте