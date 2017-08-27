«Ахмат» победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ

Армейцы вышли на матч в специальных футболках в честь дня рождения клуба. На них была нанесена надпись «106 лет ЦСКА».

ЦСКА впервые проиграл «Ахмату» (ранее — «Терек») в домашнем матче чемпионата страны. До воскресной встречи армейцы принимали грозненцев 10 раз и добились девяти побед при одной ничьей и разнице мячей 22:4. Кроме того, грозненцы смогли забить ЦСКА на выезде впервые с 10 ноября 2013 года, когда уступили со счетом 1:4.

«Ахмат» прервал четырехматчевую серию поражений в чемпионате России. Ранее клуб уступил «Уфе» (2:3), «Краснодару» (2:3), «Зениту» (0:4) и «Арсеналу» (1:2). ЦСКА с 13 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на шестую позицию.

История ЦСКА берет начало в 1911 году. Команда носила разные названия — Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС, 1911−1923), Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ, 1923−1928), Центральный дом Красной армии (ЦДКА, 1928−1951), Центральный дом Советской армии (ЦДСА, 1951−1957), Центральный спортивный клуб Министерства обороны (ЦСК МО, 1957−1960), Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА, 1960−1994) и Профессиональный футбольный клуб ЦСКА (ПФК ЦСКА, с 1994 года). Армейцы 13 раз выигрывали чемпионат страны, 12 раз — национальный Кубок, 6 раз — Суперкубок. В 2005 году ЦСКА первым среди российских клубов стал обладателем Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы).

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с пермским «Амкаром», «Ахмат» примет московский «Локомотив».