«Ахмат» победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Единственный гол забил Заур Садаев (45-я минута).
Армейцы вышли на матч в специальных футболках в честь дня рождения клуба. На них была нанесена надпись «106 лет ЦСКА».
ЦСКА впервые проиграл «Ахмату» (ранее — «Терек») в домашнем матче чемпионата страны. До воскресной встречи армейцы принимали грозненцев 10 раз и добились девяти побед при одной ничьей и разнице мячей 22:4. Кроме того, грозненцы смогли забить ЦСКА на выезде впервые с 10 ноября 2013 года, когда уступили со счетом 1:4.
«Ахмат» прервал четырехматчевую серию поражений в чемпионате России. Ранее клуб уступил «Уфе» (2:3), «Краснодару» (2:3), «Зениту» (0:4) и «Арсеналу» (1:2). ЦСКА с 13 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на шестую позицию.
История ЦСКА берет начало в 1911 году. Команда носила разные названия — Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС, 1911−1923),
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с пермским «Амкаром», «Ахмат» примет московский «Локомотив».
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